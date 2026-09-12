Alcalde Galán confirmó captura de presuntos responsables del asesinato de un subintendente en Bogotá

El alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las autoridades capturaron a los siete presuntos responsables del asesinato del subintendente Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el pasado 27 de agosto en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Según el mandatario, los siete capturados pertenecerían a la banda delincuencial conocida como ‘Los de la Loma’.

Cinco capturados fueron enviados a la cárcel

Luego de las capturas y del proceso judicial, cinco de los señalados fueron enviados a prisión. Las otras dos personas capturadas, ambas mujeres y madres cabeza de familia, recibieron la medida de detención domiciliaria.

La Policía destacó el resultado como un golpe contra las estructuras delincuenciales que operan en la capital y señalaron que continuarán adelantando acciones para esclarecer hechos violentos y hacer valer la ley.

El caso del subintendente Pinilla se suma a las investigaciones adelantadas por las autoridades para esclarecer los homicidios registrados en Ciudad Bolívar y avanzar en la identificación de quienes estarían detrás de estos hechos.

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Cabe recordar que el uniformado fue asesinado mientras cumplía labores de investigación relacionadas con un triple homicidio registrado en la zona. De acuerdo con la información entregada por las autoridades.

El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas era muy reconocido en la institución, pues llevaba 19 años en la Policía Nacional. A lo largo de los años obtuvo tres condecoraciones y 57 felicitaciones por sus labores investigativas.

Pinilla tenía 39 años y era oriundo del departamento del Tolima. Estaba casado y tenía un hijo de 9 años.