Desempleo en Bogotá se redujo: 13.253 personas consiguieron trabajo en agosto

Bogotá sigue reduciendo el número de personas que se encuentran sin empleo; durante la más reciente medición por parte del DANE, la ciudad reportó una tasa de 7,9% entre junio y agosto de 2026, lo que representa una reducción de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2025, cuando fue de 8,2 %.

Esto quiere decir que, 13.253 personas dejaron de estar desempleadas en la ciudad durante el último año, con una caída de 3,4 % en el número de personas que buscaban trabajo y no lo encontraban.

“La tasa de desempleo de 7,9 % confirma una reducción sostenida frente al mismo periodo del año anterior: hoy hay 13.253 personas menos en situación de desempleo en Bogotá. Es importante observar simultáneamente cuántas personas están trabajando, cuántas están buscando empleo y cómo evoluciona la participación laboral de la ciudad”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

Los sectores que más aumentaron el empleo de la ciudad fueron el comercio y reparación de vehículos, siendo el sector que más personas incorporó, con 87.836 ocupados adicionales frente al mismo trimestre de 2025. Le siguieron administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 56.383 ocupados más, y transporte y almacenamiento, que sumó 34.264 personas a la ocupación.

La ciudad se posicionó en el tercer mejor lugar del país, que lidera Bucaramanga con una tasa de desempleo del 7,3%, seguida de Medellín con un 7,5%; la cifra promedio de Colombia quedó en un 9,4%, superior al 8,6 % registrado en el mismo mes del año pasado.