Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 oct 2026 Actualizado 15:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Inician recargas de pasajes de Transmilenio GRATIS: cómo saber si soy beneficiario y cómo activarlas

Al menos 700.000 personas serán beneficiadas con pasajes gratuitos que serán asignados a su tarjeta TuLlave personalizada.

¿Cuánto valdrá el pasaje de Transmilenio en 2026? Distrito confirmó importante aumento // Caracol radio

¿Cuánto valdrá el pasaje de Transmilenio en 2026? Distrito confirmó importante aumento // Caracol radio

¿Cuánto valdrá el pasaje de Transmilenio en 2026? Distrito confirmó importante aumento // Caracol radio
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Este 1 de octubre la Secretaría Distrital de Integración Social inició la entrega de pasajes gratis a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado correspondientes a este mes.

Puede leer: Así funciona el beneficio para adultos mayores TransMilenio 2026: Podría ahorrar hasta $28.400 pesos

De acuerdo con la información de la entidad, este beneficio facilita el acceso de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad al Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), incluyendo el TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonales.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, serán al menos 700.000 personas beneficiadas con pasajes gratuitos que serán asignados a su tarjeta TuLlave personalizada.

Asimismo, subrayan que estos pasajes también permiten a los beneficiarios tengan mayor facilidad a servicios o experiencias como por ejemplo Rock al Parque y Hip Hop al Parque.

Inversión de pasajes gratis de TransMilenio con Ingreso Mínimo Garantizado de octubre de 2026

  • Personas mayores de 62 años: 332.000 personas beneficiarias con inversión de $ 3.550.000.000
  • Personas mayores de Comunidad del Cuidado: 478 personas beneficiarias.
  • Personas con discapacidad: 160.000 personas beneficiarias con $ 2.920.000.000
  • Personas en condición de pobreza: 220.000 personas beneficiarias con in versión de $ 4.302.000.000
  • Personas exhabitantes de calle: 92 personas beneficiarias.
  • Personas que viven en pagadiarios: 710 personas beneficiarias.

Total: 714.000 personas beneficiarias con destinación de $ 10.774.000.000

Paso a paso para activar los pasajes gratis

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de las siguientes maneras:

En las taquillas de TransMilenio

  • Presentar la tarjeta TuLlave personalizada y solicitar la activación del beneficio.

En los puntos automáticos del sistema

  1. Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.
  2. Seleccionar la opción ‘Transacciones virtuales’.
  3. Oprima ‘Solicitar Subsidio/Convenio’.
  4. Confirme los pasajes asignados.
  5. Finalizar el proceso.

Lea aquí: Nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿Dónde y cómo activarlos?

Tenga en cuenta que la asignación de pasajes se realiza automáticamente a las personas que cumplen con los criterios establecidos, además la cantidad de pasajes depende de las condiciones socioeconómicas y poblacionales de cada persona beneficiaria.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado