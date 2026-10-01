Inician recargas de pasajes de Transmilenio GRATIS: cómo saber si soy beneficiario y cómo activarlas

¿Cuánto valdrá el pasaje de Transmilenio en 2026? Distrito confirmó importante aumento // Caracol radio

Este 1 de octubre la Secretaría Distrital de Integración Social inició la entrega de pasajes gratis a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado correspondientes a este mes.

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De acuerdo con la información de la entidad, este beneficio facilita el acceso de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad al Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), incluyendo el TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonales.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, serán al menos 700.000 personas beneficiadas con pasajes gratuitos que serán asignados a su tarjeta TuLlave personalizada.

Asimismo, subrayan que estos pasajes también permiten a los beneficiarios tengan mayor facilidad a servicios o experiencias como por ejemplo Rock al Parque y Hip Hop al Parque.

Inversión de pasajes gratis de TransMilenio con Ingreso Mínimo Garantizado de octubre de 2026

Personas mayores de 62 años: 332.000 personas beneficiarias con inversión de $ 3.550.000.000

332.000 personas beneficiarias con inversión de Personas mayores de Comunidad del Cuidado: 478 personas beneficiarias.

478 personas beneficiarias. Personas con discapacidad: 160.000 personas beneficiarias con $ 2.920.000.000

160.000 personas beneficiarias con Personas en condición de pobreza: 220.000 personas beneficiarias con in versión de $ 4.302.000.000

220.000 personas beneficiarias con in versión de Personas exhabitantes de calle: 92 personas beneficiarias.

92 personas beneficiarias. Personas que viven en pagadiarios: 710 personas beneficiarias.

Total: 714.000 personas beneficiarias con destinación de $ 10.774.000.000

Paso a paso para activar los pasajes gratis

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de las siguientes maneras:

En las taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada y solicitar la activación del beneficio.

En los puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada. Seleccionar la opción ‘Transacciones virtuales’. Oprima ‘Solicitar Subsidio/Convenio’. Confirme los pasajes asignados. Finalizar el proceso.

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Tenga en cuenta que la asignación de pasajes se realiza automáticamente a las personas que cumplen con los criterios establecidos, además la cantidad de pasajes depende de las condiciones socioeconómicas y poblacionales de cada persona beneficiaria.