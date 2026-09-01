Desde Paipa, la ANI anuncio la hoja de ruta ferroviaria para el 2026 - 2030

La ANI también avanza en la estructuración de nuevos corredores férreos para mejorar la conectividad y movilización de carga en el país.

Paipa

Durante la Primera Cumbre Nacional Ferroviaria, que se desarrolla en Paipa, Boyacá, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, presentó las principales apuestas del Gobierno de Abelardo de la Espriella para fortalecer el sistema ferroviario colombiano durante el periodo 2026-2030.

Ayerbe señaló que uno de los objetivos será fortalecer la confianza de los generadores de carga y terceros operadores, además de consolidar el corredor La Dorada-Chiriguaná como un eje estratégico de transporte multimodal y avanzar en la integración con el corredor Chiriguaná-Santa Marta. También destacó la necesidad de continuar con la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura férrea para garantizar seguridad, capacidad y eficiencia operacional.

Entre las apuestas presentadas se encuentra el corredor Bogotá-Belencito, recientemente adjudicado por la ANI, donde se busca consolidar el transporte ferroviario de carga y pasajeros, fortalecer la capacidad operacional mediante intervenciones de mantenimiento y mejorar la articulación con las comunidades y entidades territoriales. Ayerbe aseguró que este corredor permitirá avanzar en la integración regional y mejorar la conectividad entre Bogotá, Boyacá y los municipios ubicados a lo largo de su trazado.

“Primero, consolidar el transporte ferroviario de carga y pasajeros, fortaleciendo la confiabilidad, continuidad y calidad del servicio para generar mayor confianza a los generadores de carga y usuarios del corredor”, afirmó el presidente de la ANI al referirse a las prioridades para Bogotá-Belencito.

El funcionario también presentó los proyectos ferroviarios que actualmente se encuentran en estructuración. Entre ellos están el corredor Ferrocentral, de 448 kilómetros; el corredor Buenaventura-Palmira, de aproximadamente 120 kilómetros; el proyecto Jumbo-Caimalito, que contempla la modernización de 301 kilómetros del corredor del Pacífico; Villavicencio-Puerto Gaitán, con una longitud proyectada de 193 kilómetros, y el corredor Atlántico-La Guajira, que busca conectar esta región con el corredor La Dorada-Chiriguaná.

Sobre el proyecto Jumbo-Caimalito, Ayerbe explicó que se encuentra en estudios de ingeniería fase 3 y que se busca definir las intervenciones necesarias sobre la infraestructura existente, con una previsión de movilización de aproximadamente 3,5 millones de toneladas de carga al año.

El presidente de la ANI destacó que estas iniciativas hacen parte de la hoja de ruta ferroviaria para los próximos cuatro años.