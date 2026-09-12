El tratamiento cetogénico muestra avances significativos para frenar la epilepsia farmacorresistente

Colombia

Las crisis epilépticas frecuentes, prolongadas o no controladas pueden afectar el desarrollo, el aprendizaje, la memoria y la calidad de vida. Cuando estos episodios persisten a pesar del uso de medicamentos, las posibilidades de control no se han agotado.

A propósito de la conmemoración del Día Latinoamericano de la Epilepsia, estudios realizados por la FUNDEM IPS, un centro especializado en neurología pediátrica en Bogotá, evaluó durante 12 meses a 25 pacientes pediátricos atendidos en consulta externa en Colombia, quienes recibieron el tratamiento cetogénico complementado con alimento para propósitos médicos especiales.

La terapia baja en carbohidratos y alta en grasas, corresponde a un tratamiento médico nutricional que realizado bajo la supervisión de un equipo médico y nutricional especializado, demostró su efectividad para reducir los episodios epilépticos incluso con la suspensión del tratamiento.

“La decisión de iniciar una terapia cetogénica debe ser realizada por el médico tratante, quien evaluará la historia clínica, el tipo de epilepsia y la respuesta a tratamientos previos. Su implementación requiere un plan individualizado, el seguimiento permanente de un equipo multidisciplinario con experiencia en epilepsia y terapia nutricional”, explicó Luz Helena Castaño, nutricionista dietista, experta en terapia cetogénica.

Aunque sus mecanismos todavía continúan en estudio, la evidencia indica que estos cambios pueden ayudar a estabilizar la actividad cerebral y reducir la frecuencia de las crisis en algunas personas con epilepsia farmacorresistente.

De esta manera, los resultados evidenciaron que después de los 12 meses de la terapia cetogénica, de los 25 participantes el 44% quedó libre de crisis, mientras que el 60% logró una respuesta satisfactoria al disminuir al menos nueve de las diez crisis epilépticas. Los investigadores también reportaron una disminución del 40% en el uso de medicamentos anticrisis y una reducción del 36% a 16% en las hospitalizaciones.

Por otra parte, otro estudio realizado en un centro colombiano, hizo seguimiento durante 12 meses a 12 pacientes con epilepsia farmacorresistente que recibieron terapia cetogénica como parte de un tratamiento complementario. Los resultados publicados en la revista científica Nutritional Neuroscience registró una reducción del 85,7% en la mediana de crisis, mientras que el 33% de los participantes logró disminuir el uso de medicamentos anticrisis.

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La epilepsia farmacorresistente

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico del sistema nervioso que provoca convulsiones involuntarias, repetidas e impredecibles, que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y cerca del 30% de la población continúa presentando crisis a pesar de tener un tratamiento con medicamentos.

En Colombia, 767.251 personas con epilepsia fueron identificadas en registros nacionales, de las cuales 230.175 pueden presentar farmacorresistencia, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social del 2025.

“Cuando un paciente continúa presentando crisis epilépticas pese al uso de dos tratamientos, se considera que tiene epilepsia farmacorresistente. En estos casos es muy importante no retrasar la búsqueda de otras alternativas de manejo, porque en epilepsia, el tiempo es cerebro”, explicó la experta.

El llamado que resalta el estudio en el marco del Día Latinoamericano de la Epilepsia busca no normalizar los episodios constantes de crisis, y revisar junto con un especialista las alternativas disponibles para cada caso en específico.

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