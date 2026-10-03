Subsidio de desempleo en Colombia 2026: así puede acceder al beneficio de caja de compensación

Quedarse sin empleo no significa necesariamente que el empleador pierda de inmediato todos los accesos a los sistemas de protección. En Colombia existe el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), un apoyo que busca reducir el impacto económico del desempleo y facilitar la reincorporación al mercado laboral.

Colombia cuenta con 42 cajas de compensación familiar vigiladas y registradas, las cuales contemplan diferentes apoyos reglamentados por la Ley 1636 de 2013 y la Ley 2225 de 2022, entre ellos:

El pago de aportes a salud y pensión obligatoria sobre un salario mínimo por hasta 6 meses.

Subsidio monetario equivalente a 1.5 SMMLV entregado en 4 pagos decrecientes (40%, 30%, 20% y 10%) el beneficiario debe estar en las categorías A y B de la Caja de Compensación Familiar.

decrecientes (40%, 30%, 20% y 10%) el beneficiario debe estar en las Acceso prioritario a rutas de empleo, vacantes y orientación ocupacional.

vacantes y orientación ocupacional. Cursos gratuitos de reentrenamiento y mejora del perfil profesional.

profesional. Posibilidad de recibir un beneficio monetario adicional si en la misma entidad se encuentra el ahorro de cesantías en el MPC.

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¿Quién puede acceder al subsidio de desempleo?

El Mecanismo de Protección al Cesante está dirigido a trabajadores dependientes e independientes que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar y que no se encuentre con un empleo formal.

Para los trabajadores dependientes se exige haber realizado aportes durante un año mínimo , continuo o discontinuo, dentro de los últimos tres años a la caja de compensación.

se exige haber realizado , continuo o discontinuo, dentro de los últimos tres años a la caja de compensación. Para los trabajadores independientes, el requisito es de dos años mínimos, continuos o discontinuos, durante los últimos tres años a la caja de compensación.

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¿Cómo solicitar el subsidio de desempleo?

Para solicitar los beneficios del Mecanismo de Protección, los interesados deben:

Encontrarse desempleado y cumplir las condiciones establecidas para acreditar la situación de cesantía.

y cumplir las condiciones establecidas para acreditar la situación de cesantía. Haber realizado los aportes mínimos a una caja de compensación.

Inscribirse en uno de los servicios de empleo autorizados de la Red de Servicios de Empleo.

autorizados de la Red de Servicios de Empleo. Desarrollar la ruta de búsqueda de empleo.

Inscribirse a alguno de los programas de capacitación.

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¿Se puede recibir el beneficio más de una vez?

El acceso al beneficio está sujeto a las condiciones establecidas por el Mecanismo de Protección al Cesante. La Superintendencia del Subsidio Familiar señala que las prestaciones económicas del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) no pueden recibirse nuevamente cuando la persona ya haya recibido esos beneficios durante seis meses continuos o discontinuos en los últimos tres años.

Además, el beneficiario debe cumplir con las actividades relacionadas con la ruta de empleabilidad y capacitación. El incumplimiento de estos compromisos puede ocasionar la pérdida del apoyo.

Por eso, quienes hayan perdido recientemente su empleo y consideren que cumplen las condiciones pueden consultar directamente con su caja de compensación y realizar la postulación al Mecanismo de Protección al Cesante.

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