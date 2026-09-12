Colombia refuerza controles sanitarios para impulsar exportaciones de pollo y cerdo

El Ministerio de Agricultura, el ICA, Fenavi y Porkcolombia unirán esfuerzos para mantener a Colombia libre de enfermedades como la influenza aviar, Newcastle y la peste porcina clásica.

El Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Fenavi y Porkcolombia firmaron un convenio para fortalecer la vigilancia y prevención de enfermedades que pueden afectar a la producción avícola y porcícola colombiana. Entre ellas están la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle y la peste porcina clásica.

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El acuerdo contempla acciones de vigilancia epidemiológica y controles al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el ICA. Con estas medidas, las autoridades y los productores buscan conservar el reconocimiento sanitario de Colombia, una condición importante para mantener y ampliar las posibilidades de exportación de carne de pollo, productos avícolas y carne de cerdo.

Para desarrollar estas acciones durante lo que resta de 2026 se destinarán 7.446 millones de pesos. De ese total, los gremios aportarán 3.624 millones de pesos, mientras que el ICA realizará aportes en especie por 3.821 millones de pesos. El convenio considera, además, su renovación durante 2027.

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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, destacó que el acuerdo permitirá demostrar ante los países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio que el sector está cumpliendo las condiciones sanitarias requeridas para ingresar a sus mercados. La iniciativa también busca mejorar la competitividad de estas industrias y ampliar las oportunidades para los productores colombianos en el comercio internacional.