Inicia semana de receso de octubre 2026: ¿Cómo está la movilidad para salir de Bogotá? Última hora

La semana de receso escolar es uno de los eventos que marcan el comienzo del último tramo para el calendario académico de los colegios oficiales y distritales de Bogotá.

Estipulado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) mediante la resolución 2433 de 2025, dicho calendario establece cómo se realizará el periodo académico del año 2026 en cuanto a fechas y organización de las actividades establecidas por el distrito.

La duración de esta pausa en las actividades académicas de los estudiantes iniciará desde el lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el 12 de octubre.

En materia de movilidad, entre el 2 y 12 de octubre se prevé una movilización de más de un millón de personas, contando tanto entradas como salidas de la ciudad.

¿Cómo se encuentra la movilidad para salir de Bogotá?

La Terminal de Transporte de Bogotá estima que alrededor de 583.000 pasajeros saldrán por una de las tres sedes: Salitre, Norte y Sur.

El sábado 10 de octubre será la fecha prevista con mayor afluencia debido al puente festivo del ‘Día de la Raza’; por tal motivo, en distintas zonas del país se estarán realizando diversas actividades para la semana y el fin de semana siguiente.

Calculándose un pronóstico superior a los 76.100 viajeros que se repartirán según la Terminal de Transporte de Bogotá de la siguiente forma:

● Sede Salitre: 50%

● Sede Norte: 26%

● Sede Sur: 24%

Teniendo como principales destinos Sogamoso, Girardot, Ibagué, Cali y Bucaramanga, contando también con festividades destacadas como:

Fiestas del Cacique Barroso 2026: Salgar, Antioquia (5 al 12 de octubre de 2026).

Salgar, Antioquia (5 al 12 de octubre de 2026). Ferias y Fiestas de Puerto Wilches: Puerto Wilches, Santander (8 al 11 de octubre de 2026).

Puerto Wilches, Santander (8 al 11 de octubre de 2026). XII Festival Equino de San Roque: San Roque, Antioquia (10 de octubre de 2026).

San Roque, Antioquia (10 de octubre de 2026). XXIV Fiestas Patronales y del Retorno (Altamira): Betulia, Antioquia (10 al 12 de octubre de 2026).

Con base en lo anterior, se presentó cómo será el comportamiento de la movilidad en cuanto a cantidad de viajeros proyectados para el fin de semana entre el 9 y 10 de octubre en las tres terminales de Bogotá.

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Proyección de pasajeros en las tres terminales de Bogotá días 9 y 10 de octubre

La Terminal de Transporte de Bogotá publicó en su página oficial el balance que se tiene para estas dos fechas de la siguiente manera:

Salitre: más de 315 mil viajeros en temporada / viernes 9 de octubre se esperan más de 20.800 viajeros

más de 315 mil viajeros en temporada / viernes 9 de octubre se esperan más de 20.800 viajeros Norte: más de 103 mil viajeros en temporada / sábado 10 de octubre se esperan más de 12.100 viajeros

más de 103 mil viajeros en temporada / sábado 10 de octubre se esperan más de 12.100 viajeros Sur: más de 164 mil viajeros en temporada / sábado 10 de octubre se esperan más de 18.200 viajeros

De igual manera, se crearon puntos de atención en el sector de Yomasa para que los ciudadanos que se dirigen a los Llanos Orientales tengan un abordaje legal y seguro, estando en operación de la siguiente manera:

Viernes 2 de octubre: 12:00 m. a 7:00 p.m.

Sábado 3 de octubre: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Domingo 4 de octubre: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes 9 de octubre: 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábado 10 de octubre: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Domingo 11 de octubre: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

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Recomendaciones para tener en cuenta a la hora de su viaje

Desde la Terminal de Transporte de Bogotá se plantean las siguientes pautas para que el viaje sea seguro.

Comprar los tiquetes únicamente en las taquillas oficiales de las sedes de La Terminal o en las páginas web autorizadas de las empresas de transporte.

en las taquillas oficiales de las sedes de La Terminal o en las páginas web autorizadas de las empresas de transporte. Desconfiar de ofertas promocionadas sospechosamente en redes sociales (como WhatsApp) o intermediarios informales.

sospechosamente en redes sociales (como WhatsApp) o intermediarios informales. Abordar los vehículos exclusivamente dentro de los módulos e instalaciones de las sedes autorizadas.

de las sedes autorizadas. En caso de cancelación de vuelos o cierres de aeropuertos de destino, verificar las opciones de conectividad terrestre.

Consultar el estado de las vías y las recomendaciones de las autoridades antes de salir hacia zonas de alerta.

y las recomendaciones de las autoridades antes de salir hacia zonas de alerta. Revisar previamente los requisitos para el viaje de menores de edad, transporte de mascotas y condiciones del equipaje.

de menores de edad, transporte de mascotas y condiciones del equipaje. Arribar a las instalaciones con tiempo suficiente para cumplir los procesos de embarque.

para cumplir los procesos de embarque. Mantener supervisión constante sobre niños, personas mayores y objetos personales.

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