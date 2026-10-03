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03 oct 2026 Actualizado 01:30

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Economía

Gobierno cambió deuda que vencía en 2026 y 2027 para pagarla después: ¿por qué?

El Ministerio de Hacienda inició su programa para tener flujo de caja, con lo que no pagará $19.8 billones de deuda (TES) entre este y el próximo año, sino progresivamente hasta 2062.

Dinero en efectivo colombiano (créditos: GettyImages)

Dinero en efectivo colombiano (créditos: GettyImages) / Kryssia Campos

Dinero en efectivo colombiano (créditos: GettyImages)
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El Ministerio de Hacienda inició su programa para reperfilar la deuda, es decir, para cambiar los plazos del pago de las deudas y tener flujo de caja hoy, dada la crisis fiscal que afronta el país.

“Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027”, aseguró el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

La maniobra consiste en cambiar deuda que se vencía en 2026 y 2027 para pagarla en los próximos años. En total, deuda que asciende a $19.8 billones que debían pagar este y el otro año, las pagarán después, con pagos hasta el 2062

La cartera señaló que el costo de la operación fue de $536 mil millones, equivalentes a un 2.7% del monto total canjeado.

Lea también: Subsidio de desempleo en Colombia 2026: así puede acceder al beneficio de caja de compensación

Este canje lo realizó a través de las 13 instituciones del programa de creadores de mercado para títulos de deuda pública, y tuvo una activa participación de inversionistas locales y extranjeros.

Además, la vida media de la deuda interna representada en esos Títulos de Deuda pública (TES) se incrementó en 0.2 años pasando de 9.97 a 10.17 años.

Vea aquí: ¿Qué implica para los colombianos mantener precios de la gasolina? Experto explicó

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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