ANI define acciones para avanzar en ocho proyectos viales estratégicos

Transporte

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) definió una hoja de ruta para avanzar en ocho proyectos viales estratégicos que tienen actuaciones pendientes en distintas regiones del país.

Las decisiones incluyen obras, trámites, gestión de predios, medidas de seguridad y ajustes en la operación de algunos corredores. El grupo de proyectos contempla Accesos Norte I y II, ALO Sur, la ampliación a tercer carril Bogotá-Girardot, Briceño-Tunja-Sogamoso, Popayán-Santander de Quilichao, Cartagena-Barranquilla, la Circunvalar de la Prosperidad y Antioquia-Bolívar.

La mayor parte de las decisiones está relacionada con Bogotá y Cundinamarca, donde se definieron acciones para cuatro proyectos que tienen pendientes diferentes.

¿Qué pasará con las vías de Bogotá y Cundinamarca?

Accesos Norte II tendrá obras en máximo tres semanas

Uno de los anuncios que tiene un plazo concreto corresponde a Accesos Norte fase II, proyecto que contempla obras sobre la Autopista Norte.

La ANI estableció que las obras deberán comenzar en un plazo máximo de tres semanas. Además, para los accesos norte de Bogotá se evaluarán obras que permitan automatizar los cruces con la línea férrea.

Esto significa que, en este proyecto, la siguiente etapa ya tiene una fecha límite definida para el inicio de las obras.

ALO Sur: traslado de redes y permiso para la intersección Canoas

Otro de los proyectos incluidos es ALO Sur, para el que todavía deben resolverse asuntos necesarios para continuar con su ejecución.

La ANI coordinará con el Distrito la firma de convenios para realizar el traslado de redes. También trabajará con la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, para obtener el permiso requerido para construir la intersección Canoas.

En este caso, por tanto, las acciones están concentradas en resolver trámites y obras complementarias necesarias para el proyecto.

Bogotá-Girardot: se plantea construir una nueva unidad funcional

En el corredor de ampliación a tercer carril Bogotá-Girardot, la ANI presentó la necesidad de construir la Unidad Funcional 2.

El corredor hace parte de los proyectos incluidos en esta hoja de ruta y la construcción de esta unidad funcional es la actuación planteada por la Agencia para continuar con su desarrollo.

Briceño-Tunja-Sogamoso: continúan gestiones prediales

En Briceño-Tunja-Sogamoso, otro de los corredores incluidos, continuarán las gestiones relacionadas con los recursos prediales. También seguirá la coordinación con el Ministerio de Defensa frente a los sobrevuelos de drones registrados en el corredor.

Aquí, por tanto, los pendientes están relacionados tanto con la gestión de los predios necesarios como con asuntos de seguridad.

También hay acciones para corredores del Cauca y el Caribe

La hoja de ruta no se limita a Bogotá y Cundinamarca. La ANI también definió medidas para otros corredores considerados dentro de la jornada de trabajo.

Popayán-Santander de Quilichao: prioridad en seguridad

En el corredor Popayán-Santander de Quilichao, en el Cauca, la prioridad será fortalecer las condiciones de seguridad. La ANI informó que se reforzará este aspecto debido a que el proyecto ha sido afectado por atentados.

La medida busca atender uno de los factores que actualmente afecta el desarrollo de este proyecto vial.

Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad: cambios en Papiros

En los proyectos Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, la ANI revisó una propuesta técnica para intervenir la caseta de control de Papiros.

La propuesta contempla separar las casetas, habilitar un carril adicional y disponer de un carril exclusivo para motocicletas y bicicletas.

Además, se anunció que se finalizará la entrega del Parque Lineal El Crespo al Distrito de Cartagena.

De esta manera, las acciones para estos corredores incluyen tanto una modificación propuesta para la operación de Papiros como la culminación de un proceso de entrega de infraestructura en Cartagena.

Antioquia-Bolívar: balance de pagos y entrega del proyecto

El último proyecto incluido es Antioquia-Bolívar. En este corredor se realizará un balance de los pagos por retribuciones y compensaciones durante la etapa de reversión. Además, la ANI mantendrá la coordinación con el Instituto Nacional de Vías, Invías, para cumplir con el cronograma establecido para la entrega.