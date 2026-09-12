140 familias de La Nohora, en Villavicencio, recibieron títulos de propiedad a través de MinVivienda. Foto: Ministerio de Vivienda

140 familias del barrio La Nohora, en Villavicencio, recibieron los títulos que formalizan la propiedad de sus viviendas. La entrega se realizó en el marco del programa “Colombia, País de Propietarios”, liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el objetivo de avanzar en la legalización de predios y brindar mayor seguridad a los hogares.

Lea también: Grupo Energía Bogotá busca llegar a bolsa de Estados Unidos con ADRs

La Nohora comenzó a consolidarse a principios de los años noventa como un asentamiento informal, habitado principalmente por familias víctimas del desplazamiento forzado. Para sus residentes, contar ahora con un documento que acredita legalmente la propiedad representa la posibilidad de proteger el patrimonio construido durante años y facilita el acceso a mecanismos como créditos, subsidios y programas de mejoramiento de vivienda.

El proceso fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Villavicencio. Además de resolver un trámite que llevaba varios años pendiente, las entidades avanzan en nuevos procesos de formalización en la ciudad, con cerca de 1.500 predios en sectores como Calamar, Madrigal Subnormal, Malvinas, Playa Rica y Villa Suárez.

Le puede interesar: De la Espriella dio una semana a MinDefensa y MinJusticia para someter a ‘Pinocho’, jefe de las ACSN

El Ministerio de Vivienda señaló que la titulación también contribuye a prevenir conflictos relacionados con la propiedad y fortalece la seguridad jurídica de las familias.