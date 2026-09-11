Mackalister Silva, ilusionado con Juan Cuadrado: esto dijo sobre el aporte que le dará a Millonarios

Mackalister Silva sobre la llegada de Cuadrado: “Tenemos muchas ganas de que llegue pronto”

Luego del empate 1-1 entre Millonarios y Deportivo Cali el pasado 10 de septiembre, David Mackalister Silva habló en rueda de prensa sobre la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios. El capitán destacó lo que significa para el grupo contar con un futbolista de la experiencia del antioqueño.

“Este tipo de jugadores son un envión anímico para el grupo”, aseguró Silva al referirse a la llegada del experimentado futbolista.

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Gran refuerzo para el vestuario

Mackalister resaltó especialmente la trayectoria de Cuadrado y su recorrido representando a Colombia. Para el capitán embajador, su presencia no solo representa un refuerzo dentro de la cancha, sino también una oportunidad de aprendizaje para los jugadores más jóvenes.

“Una persona como Juan Guillermo, que nos ha representado tan bien, ha sido intachable, estamos felices que nos acompañe un jugador de estas características”, señaló.

El capitán de Millonarios también hizo énfasis en la importancia que aporta el nuevo integrante de la plantilla y en aprovechar su experiencia.

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“De esta jerarquía hay que aprenderle un montón y hay que aprovecharlo al máximo”, afirmó Mackalister.

La llegada de Cuadrado fue confirmada este jueves, después de que el futbolista llegara a Millonarios como agente libre.

¿Cómo llega Cuadrado a Millonarios?

Juan Guillermo Cuadrado llega a su noveno club en su carrera, tras 17 años de recorrido por Europa en equipos como la Juventus, el Chelsea y el Inter de Milán, e integrar la Selección Colombia durante 13 años.

El jugador oriundo de Necoclí registra 559 partidos 56 goles y 94 asistencias durante su carrera; la mayoría en su paso por la Juventus de Turín donde anotó 26 goles y 65 asistencias. Cuadrado tiene 6 trofeos de liga italiana, una Premier League, cuatro Copas de Italia, una Super Copa Italiana y una Copa de la Liga de Inglaterra.