6 ejercicios para ganar masa muscular en brazos rápido: Cada cuánto hacerlos y por cuánto tiempo

El ejercicio en Colombia y en el mundo ha tomado un nuevo aire, por lo que miles de personas están acudiendo a gimnasios, a espacios públicos o en sus propios hogares para mantener o mejorar su condición física, tanto la cardiovascular como la muscular.

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Uno de los grupos musculares que las personas más ejercitan y son los brazos, en especial los bíceps. Sin embargo, al ser músculos pequeños suelen fatigarse más rápido que otros, por lo que su crecimiento puede tardarse más tiempo.

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A pesar de esto, hay ejercicios suelen trabajar de mejor manera los diversos grupos musculares de los brazos. Estos son los seis más recomendados:

Curl de bíceps en banco inclinado

Curl de bíceps en banco inclinado. Foto: Getty Images / Jun Ampliar Curl de bíceps en banco inclinado. Foto: Getty Images / Jun Cerrar

Este es uno de los ejercicios más recomendados y solo se necesita de una mancuerna. En él se estira al máximo el bíceps, lo que hace que se exija y trabaje mejor el músculo superior.

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Curl scott

Curl scott. Foto: Getty Images / dikushin Ampliar Curl scott. Foto: Getty Images / dikushin Cerrar

Este es un ejercicio clásico para las personas que van al gimnasio. Al igual que el de banco inclinado, trabaja el bíceps y la cabeza superior del brazo. Sin embargo, en muchos casos se recomienda hacerlo a la mitad del estiramiento para aprovechar al máximo y evitar lesiones.

Puede realizarse con barra Z, barra recta o mancuernas.

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Curl martillo

Curl martillo. Foto: Getty Images / Jun Ampliar Curl martillo. Foto: Getty Images / Jun Cerrar

Este ejercicio puede trabajarse sentado o de pie, ya que aisla el trabajo que hace el bíceps al tener un agarre neutral (con las palmas mirándose entre sí). Además, fortalece el agarre haciendo que también trabajen los músculos braquial y braquiorradial.

Extensiones tras nuca con mancuerna o polea (trabaja tríceps)

Extensiones tras nuca con mancuerna. Fotos: Getty Images / MTStock Studio Ampliar Extensiones tras nuca con mancuerna. Fotos: Getty Images / MTStock Studio Cerrar

Ambos ejercicios trabajan la cabeza larga del tríceps, aunque hay diferencias al hacerla con mancuerna o polea. Hacerlo con polea genera un plus, pues mantiene la tensión constante durante todo el movimiento; con mancuerna se tiene una mayor resistencia y un estiramiento mayor.

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Extensiones de tríceps en polea alta

Extensiones de tríceps en polea alta. Foto: Getty Images / salihkilic Ampliar Extensiones de tríceps en polea alta. Foto: Getty Images / salihkilic Cerrar

Es ideal para fortalecer la parte superior del brazo, haciendo que trabajen las tres cabezas del tríceps: la larga, la lateral y la medial, por lo que tonifica y hace que el brazo tenga mayor volumen.

Fondos con agarre cerrado

Fondos con agarre cerrado. Foto: Getty Images / ElenaMist Ampliar Fondos con agarre cerrado. Foto: Getty Images / ElenaMist Cerrar

Es uno de los ejercicios de mayor exigencia para el tríceps al maximizar la activación del músculo. En él se tiene un mayor control del cuerpo, lo que permite desarrollar mayor fuerza en los brazos. No obstante, el agarre debe ser cerrado (manos separadas al ancho de los hombros y codos pegados al cuerpo), pues de lo contrario puede trasladarse el esfuerzo al pecho.

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¿Cada cuánto hacer estos ejercicios de brazo?

Estos ejercicios suelen hacerse en tres (3) series de 12 a 15 repeticiones, aunque si desea llegar al fallo muscular puede trabajar con mayor peso (en el caso de mancuernas o polea) y menos repeticiones.

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Además, al ser músculos cortos su recuperación suele ser más rápida, por lo que pueden realizarse día de por medio. Sin embargo, en la mayoría de los casos no suele trabajarse el mismo día bíceps, tríceps y antebrazo.

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