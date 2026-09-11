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Será una pista cero tranquila: periodista Rodrigo González analizó accidentado debut de F1 en Madrid

El circuito Madring estrenó este viernes 11 de septiembre de 2026 su actividad en pista como casa del Gran Premio de España. El inicio estuvo marcado por las banderas rojas y un accidente que provocó fuego en un monoplaza de Fórmula 2, categoría soporte de una Fórmula 1.

En 6AM W de Caracol Radio, el periodista deportivo Rodrigo González analizó el debut que ha dejado claro que “la pista madrileña no dará tregua a los pilotos”.

Durante la primera jornada, la Fórmula 2 sufrió un percance de gran magnitud: “Hemos tenido un accidente muy fuerte en la Fórmula 2; llegó el coche a incendiarse”.

Bandera roja por choque de Arvid Lindblad

El periodista detalló que, afortunadamente, el piloto pudo salir por su propia cuenta y el monoplaza fue retirado sin inconvenientes. Poco después, la Fórmula 1 registró su primer accidente oficial y su primera bandera roja por un choque de Arvid Lindblad.

En esta misma sesión, el español Fernando Alonso no pudo salir a la pista debido a un problema en el embrague de su coche.

Al ser consultado sobre la dificultad del trazado, González señaló: “Va a ser una pista cero tranquila. Es una pista complicada”.

Añadió que el peligro se concentra especialmente entre el final del sector 2 y el principio del sector 3, una zona caracterizada por curvas enlazadas sumamente rápidas donde los pilotos apenas frenan.

“Los coches es muy fácil que con los pianos se desvíen y se suban contra los muros que lo tienen muy cerca”, advirtió, añadiendo que “no es una pista fácil y ya se está viendo en las primeras sesiones”.

“El diseño, yo creo que es un diseño perfecto. Todos caen en que el circuito es espectacular para el tiempo en el que lo han construido”, comentó el periodista deportivo.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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