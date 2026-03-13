¿Consumir huevos aumenta el colesterol? Ciencia explica cuántos debería comer a la semana

En la actualidad, aún persisten los mitos sobre el consumo de huevos y su presunta asociación con el incremento del colesterol en las personas. Específicamente, se acusa a las yemas de producir estos cambios en el organismo, pero ¿qué tan cierto es?

Los primeros estudios científicos que se hicieron en la década de 1960 recomendaban limitar el consumo de huevos en la dieta para evitar un aumento del colesterol en la sangre. Para ese momento se aconsejaba no ingerir más de 300 miligramos de dicho alimento en un día.

Aunque estudios recientes han desestimado esa información, aún persisten las dudas sobre cuántos huevos debería comer una persona para estar saludable y no comprometer su salud cardiovascular.

Una nueva investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, titulado ‘Impacto del colesterol dietético de los huevos y las grasas saturadas en los niveles de colesterol LDL: un estudio cruzado aleatorizado’, menciona que consumir dos huevos al día en una dieta baja en grasas saturadas recude el colesterol LDL (el malo) luego de cinco semanas.

También se afirma que el consumo de grasas saturadas es el principal causante del aumento del colesterol LDL.

“La grasa saturada, no el colesterol dietético, eleva el colesterol LDL. En comparación con consumir una dieta alta en grasas saturadas con solo 1 huevo a la semana, consumir 2 huevos al día como parte de una dieta baja en grasas saturadas reduce las concentraciones de LDL, lo que puede reducir el riesgo de ECV”, menciona el estudio.

Asimismo, se explica que la mayor parte de los nutrientes del huevo están en la yema.

¿Cuántos huevos es recomendable comer al día?

No hay un consenso en la comunidad médica sobre cuántos huevos es ideal consumir en un día. No obstante, un artículo publicado en la Academia Española de Nutrición y Dietética señala que el ideal es comer de 3 a 4 huevos por semana.

Y aunque los estudios evidencian que el huevo no es la principal causa para que se incremente el colesterol, sino las grasas saturadas, hacerlo a diario y en una proporción alta hace que se desplacen otros grupos alimenticios como la carne, el pescado, el pollo y las legumbres.

Aclaran que una persona saludable puede llegar a consumir hasta siete huevos a la semana.

¿Cuáles son los beneficios de comer huevos?

El área de salud de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, destaca varios beneficios de agregar huevos a una dieta balaceada:

Están repletos de proteínas

Favorece la salud de los ojos

Ayuda a tener un embarazo sano

Da la sensación de estar saciado por más tiempo

De igual forma, explican que es necesario evitar comer huevos crudos, rotos y no refrigerados. Además, detallan que es necesario cocinarlos a 165 grados c antes de consumirlos.

Riesgos de consumir huevos en altas cantidades

El estudio ‘Consumo de huevos y riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas: una revisión sistemática y un metanálisis de dosis-respuesta de estudios prospectivos’, publicado en la Librería Nacional de Medicina del Gobierno de Estados Unidos, concluyó que comer huevos en altas cantidades está asociado a un riesgo más elevado de morir por cáncer.

“Nuestros hallazgos sugieren que la recomendación del consumo habitual de huevos como parte de una dieta saludable, como se recomienda en las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2020-2025 ( 100 ), debe hacerse con precaución, y es necesaria investigación adicional, particularmente entre pacientes con cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes, para comprender mejor las asociaciones observadas”, comentan.

¿Qué son y cuáles son las grasas saturadas?

Según la Asociación Americana del Corazón, las grasas saturadas se encuentran principalmente a “temperatura ambiente”. Agregan algunos de los alimentos que las contienen:

Carne de res

Cordero

Cerdo

Aves de corral, especialmente con piel

Grasa de res (sebo)

Manteca de cerdo y nata

Mantequilla

Queso

Helado

Coco

Aceite de palma

Aceite de palmiste

Algunos alimentos horneados y fritos

Finalmente, advierten que las grasas saturadas causan problemas con los niveles de colesterol, por lo que pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

