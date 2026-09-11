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“Vivimos en una época en la que las opiniones han reemplazado el conocimiento”: Pierfrancesco Favino

Desde el Festival de Cine de Venecia, el reconocido actor italiano Pierfrancesco Favino habló con 6AM W sobre ‘Dio Ride’, la película que fue elegida para clausurar el evento.

Aunque está ambientada en el siglo XVII, La película reflexiona sobre la relación entre el hombre y el poder, la libertad y la verdad.

“Son temas de actualidad. Creo que vivimos en una realidad en la que nos dicen cómo ser, cómo pensar, qué nos conviene ser y cómo debemos ser a la fuerza. Sin embargo, la inocencia y la ignorancia del personaje le dan la valentía de seguir creyendo en lo que siente y no en lo que debería. Eso me gusta mucho”, dijo.

Su personaje en la película es acusado de herejía y blasfemia por el Vaticano, por eso, comparó las restricciones de aquella época con las que hay en la actualidad, donde predomina la opinión antes que la razón.

“Creo que vivimos en una época en la que las opiniones han reemplazado el conocimiento, todos creen que toda opinión es válida”, sostuvo.

Analizó sobre si quizás no es necesario gastar tiempo en tener un conocimiento profundo de las cosas, pues las opiniones cuentan lo mismo.

“He crecido en una época en la que nos dijeron que para poder hacer algo bien había que formarse, y sigo pensando lo mismo”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: