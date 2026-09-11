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“Ojalá tuviéramos más dinosaurios”: Magnoli y Alemán tras la llegada de James y Cuadrado al FPC

La llegada de dos figuras con amplia trayectoria internacional al fútbol colombiano despertó varios comentarios y opiniones, pues James Rodríguez, quien viene de disputar un Mundial y cuenta con una extensa carrera internacional, llegará a Atlético Nacional, mientras que Juan Guillermo Cuadrado, después de 17 años en el fútbol europeo y de haber sido capitán de la Juventus, se suma a Millonarios FC.

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En 6AM W de Caracol Radio, los periodistas Carlos Alemán y Adrián Magnoli coincidieron en que el regreso de jugadores de este nivel puede representar un impulso importante para el espectáculo y el crecimiento del Fútbol Profesional Colombiano.

“Ojalá tuviéramos más dinosaurios como estos”: Carlos Alemán

Para Alemán, la edad no debería ser el principal argumento para cuestionar la llegada de jugadores experimentados al fútbol colombiano. Puso como ejemplo a Hugo Rodallega, quien, con 40 años, fue elegido como uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano durante 2025.

“Yo creo que el tema de la edad en el fútbol colombiano ya está dicho”, señaló Alemán, antes de destacar la categoría de los refuerzos que están llegando.

El periodista calificó a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado como jugadores de una categoría especial y aseguró que sería positivo que el fútbol colombiano pudiera contar con más futbolistas de ese nivel.

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“Una categoría como la de James y Juan Guillermo Cuadrado, que viene de ser titular de la Serie A”, destacó.

Según su análisis, el impacto no se limita a lo deportivo. Para Alemán, la presencia de estas figuras puede llevar más aficionados a los estadios, atraer inversionistas y empresarios y generar nuevos negocios alrededor de los clubes.

“Estos jugadores llevan gente al estadio, traen grandes inversores y empresarios y traen clientes para que el fútbol colombiano y nuestros equipos sigan creciendo”, explicó.

Magnoli: El verdadero reto de jugar en Colombia

Magnoli, por su parte, celebró el regreso de grandes figuras, aunque planteó una pregunta sobre su capacidad para responder al exigente calendario del fútbol colombiano.

“Me encanta Jurassic Park”; el periodista habló de la posibilidad de volver a ver en las canchas colombianas a futbolistas que han marcado una época.

“Estamos de paseo y vemos a Rodallega, a Ramos, a Dayro”, comentó Magnoli, al referirse a la presencia de jugadores experimentados en el campeonato.

Sin embargo, puso especial atención sobre James Rodríguez, quien tiene 35 años, y Cuadrado, de 38, y planteó el interrogante sobre cómo responderán físicamente a las condiciones del campeonato.

“Yo quiero ver si están para el ritmo competitivo, si van a aguantar nuestras canchas, cambio de clima, jugando en Tunja, Barranquilla, con todos esos viajes”, afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: