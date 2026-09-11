Robayo analiza posición en la que debe jugar Cuadrado en Millonarios: ¿lateral, medio o extremo?

En las últimas horas se dio a conocer la noticia que Juan Guillermo Cuadrado será el nuevo jugador de Millonarios, así lo anunció el equipo de futbol:

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“Millonarios FC anuncia la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien se suma al equipo Embajador para continuar una carrera construida durante casi 20 años en la élite del fútbol internacional”, se lee en el comunicado.

¿Qué le significa a Millonarios tener a Cuadrado?

“Es un orgullo y un privilegio tener un jugador de los mejores que hemos tenido a nivel de Europa, tenerlo en la nómina del equipo, es de valor y de respeto. Es un agradecimiento que él en su regreso al país haya tomado la decisión de estar en Millonarios para seguir su carrera deportiva en su etapa final, en su deseo de volver a Colombia. Yo pensaría que debería regresar a una posición en la que él se sienta con más responsabilidad defensiva que ofensiva”.

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¿Cree que Nacional necesitaba más a James que Millonarios a cuadrado o al revés?

“Dentro de todo James es un jugador de la casa, un jugador que lo conocen que obviamente para ellos en esa posición se siente un buen líder y va a ser un buen acompañamiento, un buen asesoramiento a Rengifo, que es un joven que tiene mucho talento y me parece que es el jugador que en ese momento Nacional podría haber escogido mejor y Juan Guillermo sí cae bien en Millonarios, porque es un jugador diferente, ya la experiencia y lo que todo el mundo sabe cómo es Juan Guillermo como persona y como jugador, le da una mano a la institución”.

¿Cómo ve a Cuadrado?

“Para mí donde Guerrero estuviera sería como el lateral y Cuadrado adelante de él, el volante por banda. Creo que pensaría más en darle esa responsabilidad a Martín para que Cuadrado tenga un poco más de libertad, si se ve que no da como la funcionalidad que se quiere pues yo creo que el profe también optaría porque Juan Guillermo jugara de lateral”.

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