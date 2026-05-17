Primera reacción de Xabi Alonso tras ser nombrado nuevo técnico del Chelsea

Chelsea confirmó este domingo el fichaje de Xabi Alonso como su nuevo entrenador permanente para las próximas cuatro temporadas. Vale la pena mencionar que, desde la salida de Liam Rosenior, el equipo londinense es dirigido de manera interina por Callum McFarlane.

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El español, cuyo último trabajo fue el Real Madrid, de donde fue despedido en enero, llega para sustituir a Liam Rosenior, al que el Chelsea despidió en abril debido a una mala racha de resultados. Empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes.

Alonso, ganador de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen de Alemania y que previamente dirigió al filial de la Real Sociedad, vivirá su primera experiencia en la Premier League, donde ya fue leyenda del Liverpool como jugador.

Xabi Alonso será el sexto entrenador de la propiedad estadounidense que dirige el club desde que Roman Abramovich tuvo que venderlo en 2022 por su vinculación con Rusia, tras el estallido de la guerra de Ucrania.

En el Chelsea, Xabi Alonso se encontrará también un equipo a la baja, que acaba de perder la FA Cup a manos del Manchester City, lo que complica mucho sus opciones de estar en Europa la temporada que viene. Los ‘Blues’ están a cuatro puntos de la séptima plaza con seis en juego, teniendo que recibir al Tottenham Hotspur en casa y visitar al Sunderland en la última jornada.

De no clasificar a Europa, y aunque lo consigan, con el premio menor de la Conference, el Chelsea puede verse en aprietos económicos, ya que tienen difícil justificar el ‘fair play’ financiero. El club londinense ya recibió una multa económica de la UEFA por saltarse las normas y está apercibido, si vuelta a incurrir, puede verse abocado a sanciones mucho mayores.

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¿Qué dijo Xabi Alonso tras ser anunciado como nuevo DT del Chelsea?

Entre las primera palabras del entrenador español destaca la intención de competir y ganar títulos. “En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos”, dijo inicialmente.

“Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar títulos”, añadió.