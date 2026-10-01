Video: Gol de Linda Caicedo en el empate del Real Madrid - Manchester City en Champions League (Photo by Molly Darlington/Getty Images) / Molly Darlington

Real Madrid enfrentó al Manchester City por la jornada 2 de la Liga de Campeones femenina este 1 de septiembre en Manchester Regional Arena, Inglaterra.

La colombiana Linda Caicedo fue figura para el conjunto blanco anotando el gol de la ventaja sobre las inglesas. Caicedo salió nuevamente al campo de juego como capitana del plantel español.

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Golazo para abrir el partido

La atacante recibió el balón cerca de la mitad de la cancha y condujo hacia el área aprovechando un espacio. Después de avanzar con velocidad, ingresó al área y definió con su pierna derecha al segundo palo para vencer a la arquera Ayaka Yamashita y marcar el 1-0.

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Según los datos de la plataforma Sofascore, Caicedo disputó 84 minutos y terminó el encuentro con una calificación de 8,7. Además de su gol, registró tres remates, uno de ellos a puerta, tres pases clave y siete recuperaciones.

La colombiana también ganó sus dos duelos disputados y completó el 100 % de sus pases, números que reflejan su participación tanto en ataque como en las labores defensivas.

Manchester City encontró el empate

El Real Madrid tuvo oportunidades para ampliar la ventaja durante la primera parte, pero no consiguió sentenciar el encuentro. En el complemento, Manchester City reaccionó y logró el 1-1, resultado que terminó repartiendo los puntos en Inglaterra.

Bayern Múnich, el próximo reto

El siguiente partido del Real Madrid en la Champions League femenina será ante Bayern Múnich, el próximo 28 de octubre, nuevamente como visitante. El conjunto alemán será el tercer rival de las madridistas en la fase de liga.

Vea el golazo de Linda Caicedo contra el Manchester City