Néstor Lorenzo, de frente contra el nuevo fortmato que tendrían las Eliminatorias sudamericanas
El entrenador de la Selección Colombia envió un certero mensaje a CONMEBOL y FIFA de cara al Mundial 2030.
Hay revuelo en territorio sudamericano por cuenta de los cambios que podrían darse en las Eliminatorias de cara al Mundial del 2030.
Entendiendo que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes del certamen, su cupo está asegurado y por esta razón las plazas de CONMEBOL para el campeonato pasarán de 6.5 a 3.5, es decir tres tiquetes directos y un repechaje.
Lo curioso del asunto es que las selecciones mencionadas igualmente participarán de las Eliminatorias, más allá de no pelear por los puntos. Situación que generó gran sorpresa, debido a que para la Copa del 2014, Brasil, siendo sede del torneo, no participó de la ronda clasificatorias.
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Lorenzo, de frente contra el nuevo fortmato que tendrían las Eliminatorias
Frente a todo este panorama dio su opinión Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Si bien aclaró que este nuevo formato todavía no es oficial, le pidió a los entes encargados que no se haga efectivo debido a que “desvirtuaría la competencia”.
“Creo que todavía no es oficial, pero igual desvirtuaría un poco la eliminatoria, que siempre fue tan difícil. Tres clasificados del otro lado del océano y tres de Sudamérica, desvirtuaría un poco la Eliminatoria. No es oficial y esperemos que no prospere por el bien del fútbol”, sentenció de manera tajante el entrenador.
Habrá que esperar si CONMEBOL y la FIFA deciden concretar esta medida o dan un vuelco al asunto. Lo cierto es que, de confirmarse, Brasil, Ecuador y Colombia partirán como grandes favoritas a quedarse con los cupos directos, mientras que selecciones de menor nivel tendrán más cerca el sueño de la repesca internacional.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...