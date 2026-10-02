Néstor Lorenzo, de frente contra el nuevo fortmato que tendrían las Eliminatorias sudamericanas. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

Hay revuelo en territorio sudamericano por cuenta de los cambios que podrían darse en las Eliminatorias de cara al Mundial del 2030.

Entendiendo que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes del certamen, su cupo está asegurado y por esta razón las plazas de CONMEBOL para el campeonato pasarán de 6.5 a 3.5, es decir tres tiquetes directos y un repechaje.

Lo curioso del asunto es que las selecciones mencionadas igualmente participarán de las Eliminatorias, más allá de no pelear por los puntos. Situación que generó gran sorpresa, debido a que para la Copa del 2014, Brasil, siendo sede del torneo, no participó de la ronda clasificatorias.

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Lorenzo, de frente contra el nuevo fortmato que tendrían las Eliminatorias

Frente a todo este panorama dio su opinión Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Si bien aclaró que este nuevo formato todavía no es oficial, le pidió a los entes encargados que no se haga efectivo debido a que “desvirtuaría la competencia”.

“Creo que todavía no es oficial, pero igual desvirtuaría un poco la eliminatoria, que siempre fue tan difícil. Tres clasificados del otro lado del océano y tres de Sudamérica, desvirtuaría un poco la Eliminatoria. No es oficial y esperemos que no prospere por el bien del fútbol”, sentenció de manera tajante el entrenador.

Habrá que esperar si CONMEBOL y la FIFA deciden concretar esta medida o dan un vuelco al asunto. Lo cierto es que, de confirmarse, Brasil, Ecuador y Colombia partirán como grandes favoritas a quedarse con los cupos directos, mientras que selecciones de menor nivel tendrán más cerca el sueño de la repesca internacional.

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