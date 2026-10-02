¿Por qué Gustavo Alfaro calificó a la Selección Colombia como ‘Frankenstein’?

Gustavo Alfaro volverá a encontrarse con Colombia este viernes 2 de octubre, cuando Paraguay enfrente a la Tricolor en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Antes de este nuevo duelo, una declaración del entrenador argentino volvió a tomar protagonismo: en marzo de 2025 describió al equipo colombiano como una especie de “Frankenstein”.

La explicación de Alfaro

La frase surgió en la previa del partido que Colombia y Paraguay disputaron por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella ocasión, el técnico utilizó al conocido personaje de ficción para explicar que veía en la Tricolor una mezcla de diferentes características presentes en otras selecciones del continente, “es como una especie de Frankenstein si se quiere”, afirmó Alfaro en ese momento.

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El argentino explicó que Colombia reunía elementos que identificaba en Uruguay, Ecuador y Bolivia, además de sus propias características. Su intención no era hacer referencia al personaje como una crítica, sino utilizarlo como una analogía para describir la variedad de recursos que encontraba en el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

Un antecedente que terminó en empate

La comparación se produjo antes del encuentro disputado en Barranquilla en marzo de 2025. Colombia comenzó ganando 2-0, pero Paraguay reaccionó durante el partido y consiguió igualar el marcador 2-2.

Ahora, más de un año después, ambos equipos volverán a enfrentarse, aunque en un contexto diferente. Colombia viene de empatar 1-1 contra México en su primer amistoso posterior al Mundial 2026, mientras Paraguay llega después de vencer 2-0 a Bolivia.

El nuevo capítulo entre ambas selecciones comenzará este viernes a las 7:00 p. m., hora colombiana por un duelo amistoso, el segundo de estparón de selecciones, también será el segundo partido de ambos después de su participación en el mundial.