Colombia vs Paraguay, amistoso por la fecha FIFA: día, hora y cómo seguir el partido

La Selección Colombia estará en Nueva Jersey para enfentar a Paraguay en su segundo compromiso de esta fecha FIFA. En el primer encuentro logró un empate a uno frente a México, que dominó gran parte del partido. Este encuentro será el penúltimo de esta fecha, pues jugará un tercero frente a Perú el próximo martes 6 de octubre.

Colombia busca su primera victoria tras el Mundial

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará el compromiso con la intención de seguir evaluando jugadores y alternativas de cara al nuevo ciclo de la Selección. Ante México, Luis Javier Suárez abrió el marcador al minuto 9, mientras que Gilberto Mora consiguió el empate para los mexicanos en el segundo tiempo.

Le podría interesar: Lorenzo: “Nunca hubo una relación mala entre el hincha y la Selección... La gente nos agradece”

Para este encuentro, Colombia volverá a contar con varios de los futbolistas convocados para esta triple fecha, entre ellos Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez. Luis Díaz no hace parte de la convocatoria para estos partidos.

Paraguay llega con una victoria

La selección paraguaya llega al encuentro después de derrotar 2-0 a Bolivia el pasado 27 de septiembre. Miguel Almirón fue la figura del partido al marcar los dos goles de la Albirroja.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro también viene de disputar el Mundial de 2026 y mantiene en su plantilla a referentes como Almirón y Julio Enciso. El último enfrentamiento entre ambas selecciones terminó 2-2 en marzo de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Lea también: Video: Gol de Linda Caicedo en el empate del Real Madrid - Manchester City en Champions League

Fecha, hora y cómo seguir el partido Colombia vs. Paraguay