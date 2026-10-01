Despedida oficial de Nairo Quintana: Vea el emotivo mensaje de la organización del Giro dell’Emilia

El próximo 3 de octubre el histórico pedalista Nairo Quintana, estará en una competencia oficial por última vez en su carrera. La competición que dará el cierre será el Giro dell’Emilia, un recorrido de casi 198km en el trayecto de Ferrara a San Luca, en la ciudad de Bolonia. El colombiano previamente había corrido en el mundial de ciclismo, que habría sido su última carrera, sin embargo, correrá por última vez vistiendo la camiseta del Movistar Team.

Una última carrera con significado especial

El Giro dell’Emilia pertenece a la UCI ProSeries y tendrá como uno de sus principales atractivos los cuatro pasos por San Luca, además de la subida de Pianoro, con rampas de hasta el 11 %. Será una prueba exigente para cerrar la temporada y la carrera profesional del colombiano.

Lea también: ¿Junior está eliminado de la Liga colombiana? así quedó su situación tras derrota con Nacional

La elección tampoco es casualidad. En 2012, Quintana consiguió en esta misma competencia una de sus primeras grandes victorias internacionales, precisamente con llegada en San Luca. Catorce años después regresará al mismo escenario para ponerle punto final a su trayectoria.

El último Mundial con Colombia

El pasado 27 de septiembre, Nairo disputó el Mundial de Ruta en Montreal. La prueba tuvo 273,4 kilómetros y más de seis horas de competencia. El boyacense perdió contacto con el grupo principal y abandonó cuando todavía restaban cerca de 96 kilómetros para la meta.

Aunque no terminó la prueba, aquella jornada representó su despedida de la Selección Colombia. Tras la carrera, Quintana aseguró que se trataba de un “hasta pronto” y agradeció el respaldo recibido durante sus años representando al país.

Le podría interesar: Lionel Messi oficialmente es el dueño de un equipo en España: detalles, precio de compra y más

Una carrera histórica

Quintana cierra una trayectoria de 16 años en la que ganó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016. También fue segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015 y tercero en 2016. Su última gran despedida tendrá lugar en una carrera que, paradójicamente, ayudó a impulsar su carrera internacional.

El Giro dell’Emilia anunció en redes sociales la participación del colombiano con un mensaje que resumió el momento