Alcaldía de Manizales espera recursos superiores a 350.000 millones del gobierno para reconstrucción

Terraza de una vivienda en la vereda Bajo Tablazo, en Manizales, que quedó en el suelo como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto.

Manizales

Desde la Alcaldía de Manizales, resaltan que el 97 % del comercio está activo. Sin embargo, 638 negocios fueron impactados de manera crítica y para ellos se han realizado jornadas de reactivación económica generando ganancias a los comerciantes por alrededor de 527 millones.

Asimismo, los estudiantes de tres instituciones educativas evacuaron por los graves daños ocasionados. Jorge Eduardo Rojas, alcalde de la capital de Caldas, también recuerda que la vereda Bajo Tablazo fue uno de los lugares afectados y donde en próximos días se demolerán tres viviendas. Describe que hay un poco más de 15.000 personas víctimas en esta capital, 11.513 viviendas impactadas, de las cuales 1.505 con daños totales.

“Aunque la ciudad está de pie, no significa que no hayamos tenido un lío gigantesco, si proporcionalizamos nuestra tragedia con otras poblaciones, es una tragedia muy alta, más del 5 por ciento de nuestras viviendas fueron impactadas”, señala Jorge Eduardo Rojas.

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De igual forma, se ejecutan $ 220.000 millones aprobados por el concejo y hasta el momento se han entregado 5.300 subsidios de arriendo y a partir de mañana 11 de septiembre se entregará el beneficio correspondiente al segundo mes. “El gobierno nacional nos ha acompañado, pero nos faltan recursos, aparte de los que ponemos para recuperar el patrimonio de Manizales, esperamos no menos de $ 350.000 millones”, puntualiza el mandatario de la capital del departamento de Caldas.

Comercio y subsidios de arriendo

Aproximadamente, 630 locales están en estado moderado y 700 en estado leve, estos últimos volvieron a laborar, sin embargo, los comerciantes que han perdido todo, se han desarrollado jornadas de reactivación económica en Milán, Cable, Centro y Bulevar de la 48 con la finalidad de recuperar las ventas.

“Hemos entregado 24.000 kits de ayuda humanitaria y desde el cinco empezamos a tramitar subsidios de arrendamiento con recursos del municipio por un precio de $ 357.000. A la fecha, se han dado 3.235 a familias que desalojaron. Vale la pena decir que cuando lleguen esos subsidios del nivel central por un valor de un millón de pesos, no eliminará el que brindamos nosotros”, manifiesta el Alcalde de la capital de Caldas.

Por último, el burgomaestre agradeció la presencia del gobierno nacional reconociendo los obstáculos que han enfrentado a raíz del sismo, pero insistió en el llamado para que los recursos arriben pronto para sacar adelante la situación.