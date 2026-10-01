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01 oct 2026 Actualizado 16:43

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Manizales

Accidente minero dejó una persona muerta en el municipio de Marmato, Caldas

Así lo reportó en las últimas horas el comandante de Bomberos del municipio

Foto suministrada La Patria

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En las últimas horas se reportó un trágico accidente minero en Marmato, Caldas, que dejó un minero fallecido tras quedar sepultado por material rocoso en el sector de Villonza.

Una falla en un par al que sostenía el peso provocó el desprendimiento de una carga de rocas sobre un trabajador a 200 metros de la bocamina. Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Marmato recuperaron el cuerpo sin vida.

Pocos días antes, el minero venezolano Víctor José Rivera Aponte falleció tras ser impactado por un tarro que descendía en un sistema de transporte aéreo . Jairo Alarcón – Capitán de Bomberos de Marmato

Con este último caso, ya se reportan dos muertes de mineros en menos de una semana en el municipio y un total de 6 fallecidos en Marmato en lo que va del año. Las autoridades locales continúan con las investigaciones para evaluar las condiciones de seguridad en la zona

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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