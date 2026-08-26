Concejo de Manizales aprobó el empréstito por $ 220.000 millones para el proceso de reconstrucción

Sesión en el Concejo de Manizales durante la aprobación del empréstito. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Manizales

Los concejales de Manizales aprobaron por unanimidad en segundo debate los proyectos de Acuerdo 090 y 091, los cuales son enfocados en la recuperación y reconstrucción de zonas afectadas por el sismo. El proyecto 090 autoriza al alcalde a contratar el empréstito por 220 mil millones de pesos, mientras que el segundo incorpora $ 100.000 millones al presupuesto de la vigencia 2026; los $ 120.000 millones restantes quedarán para la vigencia 2027.

Natalia Jurado, secretaria de Hacienda de Manizales, manifiesta que “detrás de esos recursos hay familia, comerciantes, existe una dinámica social y empresarial que nos necesita a todos y el apoyo de la administración municipal. De esa forma, podremos financiar subsidios, auxilios y demás tareas que trataremos levantar desde esta capital”.

Le puede interesar: ‘Es natural ayudar a Caldas’: iniciativa para reactivación económica en el departamento

Así, se contemplan diferentes necesidades para la recuperación de Manizales, entre ellas posibles apoyos para la adquisición de vivienda, arrendamientos y comerciantes afectados, además de otras acciones necesarias para atender las consecuencias de la emergencia.

La administración municipal cuenta con 30 días hábiles para adelantar la reglamentación. Una vez finalice el proceso, se dará a conocer a la ciudadanía cómo funcionarán los programas, quiénes podrán acceder, cuáles serán los requisitos y procedimientos para cada uno de los beneficios que se determinen.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: