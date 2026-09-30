Manizales tiende a convertirse en una capital envejecida: informe de Calidad de Vida 2025

Manizales

El informe de Calidad de Vida 2025 indica que la transición demográfica en la capital caldense se proyecta con menos nacimientos cada año y una población adulta cada vez más envejecida, una tasa de mortalidad estable y variaciones importantes en la migración internacional. El año pasado habían 99.226 personas mayores de 59 años.

“Las ciudades que tienden a envejecer son más seguras. Si logramos tener oferta cultural y recreativa para aquellos que también son cuidadores y que son pensionados. Igualmente, se debe trabajar en la oferta educativa, transporte público para personas mayores, toca pensar en un sistema en beneficio de ellos, es lo más trascendental que nos afectará a todos los campos”, indica Camilo Vallejo, director de Manizales Cómo Vamos.

Panorama cultural

Un aspecto que se resalta es la cultura, especialmente, los espectáculos públicos, donde la ciudad recaudó 786 millones de pesos en 2025, aunque la infraestructura y equipamiento de la oferta cultural demuestra un retroceso de 2,52 sobre 10, según el Índice de Competitividad de Ciudades.

“Manizales está dentro de las ciudades que más recauda por la Ley de espectáculos públicos, de los cuales se reflejaron unos $ 400 millones. Medimos las iniciativas culturales financiadas por la alcaldía en las que se destinaron 2.800 millones en más de 100 eventos. Nuestra ambición es medir esto en el 2027, 2028 y 2029 para acostumbrarnos a tener datos de cultura que es tan complejo. En el índice de competitividad de ciudades en un campo en que nos va regular frente a otras ciudades, pero destacamos el actuar de la Secretaría de Cultura”, resalta Vallejo.

Tema ambiental

En materia ambiental, los habitantes de esta capital solo aprovechan el 5 % de residuos sólidos, por debajo del nivel alcanzado en 2023, por lo que se necesita fortalecer estrategias de reducción, reciclaje y aprovechamiento. “Los manizaleños están produciendo en promedio más de un kilogramo de residuos sólidos y es alto. Los datos que entrega EMAS es que el aprovechamiento no alcanza el 5 %, nos cuesta bastante”, señala Camilo Vallejo.

En calidad de aire, el medidor de Corpocaldas en la gobernación refleja un resultado de 12 micras por metro cúbico. La recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es estar a cinco, por lo que esta capital está lejana de dicho número, por lo que se sugiere trabajar en ello, ya que las principales fuentes contaminantes son las motocicletas con el 26 % y el transporte público el 19 %. La proyección es tener busetas y colectivos a gas y aumentar la oferta de motos eléctricas para tener acercamiento a la meta de 10

Positiva percepción de seguridad

Por otra parte, la seguridad en la ciudad de Manizales se sigue fortaleciendo generando una percepción positiva, posicionándose después de Tunja con la tasa de homicidio en Colombia de 8,3 por cada 100.000 habitantes.

“Somos la ciudad con menor tasa de hurtos a personas, pero debemos seguir trabajando para mejorar. Casi todos los delitos que llamamos de alto impacto vienen demostrando disminuciones desde 2024 y 2025”.

Seguimiento a incremento de presuntos abusos sexuales

Sin embargo, los presuntos casos de abusos sexuales aumentaron entre 2024 y 2025, ocupando el puesto 15 con la tasa más alta por encima del promedio nacional, Bogotá, Medellín y Armenia con 40,9 por cada 100.000 habitantes.

“Somos la tercera ciudad con mayor abuso sexual contra menores de 0 a 5 años, este año bajamos el número un poco, pero estamos dentro de las 10 primeras ciudades. Es un panorama grave. Las adolescentes son las principales víctimas, es significa que debemos enfocarnos en la ciudad. Los datos son suministrados por el Instituto de Medicina Legal”, comenta el Director de Manizales Cómo vamos.

Análisis de la Salud

La cobertura de aseguramiento se ha mantenido estable en los últimos años, aunque permanece por debajo del promedio nacional; en 2025 alcanzó el 95 % con cerca de 450.000 personas afiliadas.

En materia de educación, la competitividad puede estar estancada por resultados que bajan en educación básica y media. En el 2025, junto a Leticia, fueron las dos capitales que mostraron la mayor disminución en comparación de 2024 y se destaca que cada día 4 niños salen de las aulas y, la mayoría, lo realizan cuando cursan la secundaria, es decir, cerca de 680 estudiantes.

La vulnerabilidad económica de la población en Caldas mejora con un porcentaje de 7,9 frente al 9,2 % registrado en 2024; el departamento se ubica como el noveno con menor incidencia de pobreza multidimensional del país, sin embargo, los números son más bajos en Risaralda y Quindío.

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El mercado laboral en la ciudad ha recuperado niveles superiores a la ocupación prepandemia, puesto que el desempleo se ubicó en el 8,7 por ciento, la cifra más baja desde 2015.

Por último, las busetas se consolidaron como el principal medio de transporte público en Manizales al concentrar la mayoría de la demanda con el 57% de los usuarios, seguidas por colectivos (19 %), buses (16 %) y el cable aéreo, 8 %.