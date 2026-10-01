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01 oct 2026 Actualizado 16:38

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Manizales

En Villamaría , Caldas capturan a dos presuntos integrantes del frente ‘Adán Izquierdo

Los dos capturados estarían vinculados a actividades de esta estructura en el Valle del Cauca.

Foto de la Policía Metropolitana de Manizales

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Manizales
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La inteligencia permitió ubicar en zona rural de Villamaría a alias ‘Cortico’ y alias ‘Sonia’, señalados como presuntos integrantes del frente ‘Adán Izquierdo’.

De acuerdo con la investigación, estas personas tendrían funciones relacionadas con las redes de apoyo, la logística y el componente financiero de esta estructura, cuyas actividades investigadas estarían principalmente relacionadas con el departamento del Valle del Cauca.

La operación permitió seguir su ubicación hasta Villamaría, donde permanecían ocultos y buscaban pasar desapercibidos.

El señor Coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, comandante de la Policía en Manizales agregó “Quiero ser muy claro con nuestra comunidad: la captura de estas dos personas no significa que exista una estructura delincuencial asentada en Manizales o Villamaría que pretenda generar zozobra y temor en la ciudadanía, es un evento de ajuste de cuentas al interior de la estructura criminal”.

Así mismo la Policía invitó a la comunidad a informar oportunamente a las autoridades a través de la línea 123 cualquier situación sospechosa que observen en su jurisdicción para prevenir hechos de afectación a la seguridad.

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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