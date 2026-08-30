Los ciudadanos afectados por el terremoto en Manizales tendrán exenciones tributarias

Manizales

El Concejo de Manizales aprobó por unanimidad el proyecto de Acuerdo 092 presentado por la alcaldía, el cual consiste en aliviar la carga financiera de los habitantes golpeados por la coyuntura y estimular la reactivación económica y de infraestructura en esta capital.

Natalia Jurado, secretaria de Hacienda de Manizales, explica los beneficios que tendrán las víctimas. “Primero, la exoneración de estampillas para los recursos que vienen para la atención de la emergencia, será el 4,5 % de estos dineros. Segundo, exoneración a los predios que se demuelen por la emergencia, que no tengan que pagar el predial hasta tanto se regularice la actividad de estas fichas catastrales. Tercero, incentivo en la construcción de estos predios que se demuelen que se convertirán en lotes para que allí se construyan nuevamente viviendas”.

Le puede interesar: Más de 200 personas son afectadas por un fuerte vendaval en Pensilvania, Caldas

Jorge Eliecer Galeano, concejal ponente del proyecto destaca el impacto de la decisión. “Con esta herramienta, la administración municipal puede contribuir para que algunas empresas y personas generen un nuevo proceso de reactivación económica y así empezar la reconstrucción integral de la capital de Caldas”.

Cabe recordar que esta semana el concejo aprobó dos proyectos relacionados a un empréstito por 220.000 mil millones y una adición presupuestal de $ 100.000 millones.