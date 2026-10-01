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01 oct 2026 Actualizado 13:47

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Para esgrimistas manizaleños ganan primeras medallas en clasificatorio a Juegos Paranacionales 2027

Los atletas se destacaron en disciplinas individuales y por equipos.

Para esgrimistas manizaleños ganadores en la primera ronda clasificatoria en Villavicencio. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Para esgrimistas manizaleños ganadores en la primera ronda clasificatoria en Villavicencio. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Para esgrimistas manizaleños ganadores en la primera ronda clasificatoria en Villavicencio. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co
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La esgrima en silla de ruedas obtuvo resultados positivos en el primer clasificatorio a Juegos Paranacionales 2027 celebrado en la ciudad de Villavicencio, donde Jeisson Mendieta, en la categoría A, subió dos veces al podio tras conseguir una medalla de bronce en espada individual y otra presea igual en florete individual.

Angélica Arango, de la categoría B, obtuvo tres medallas de bronce: una en florete individual, otra en espada individual y la última en sable individual.

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En la prueba masculina por equipos, el conjunto integrado por Brian Macías, Sebastián Calle, José Camacho y Jeisson Mendieta consiguieron la medalla de oro. Además, los para atletas lograron una medalla de plata en florete por equipos, mientras que en sable por equipos conformado por Sebastián Calle, Alex Galvis, José Camacho y Jeisson Mendieta, ganaron la medalla de bronce.

En líneas generales, la delegación manizaleña alcanzó ocho medallas: una de oro, una de plata y seis de bronce, resultado que marca un buen inicio en el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Paranacionales.

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