Se regularizará el uso de celulares en colegios públicos y privados en Manizales a partir de 2027

Manizales

El decreto 0326 de 2026 establece los lineamientos para regular el uso de dispositivos móviles y electrónicos en los entornos escolares, con el objetivo de promover mayor concentración, convivencia y bienestar socioemocional en los estudiantes.

La medida no establece una prohibición general de la tecnología, sino que plantea a cada institución, de manera participativa, definir e incorporar en el manual de convivencia las reglas sobre el porte y uso de celulares, tabletas, relojes inteligentes, entre otros. Las modificaciones deben estar vigentes para el calendario académico 2027.

“Las instituciones oficiales y no oficiales pueden generar los marcos de regulación sobre el uso de estos elementos que estén al servicio de los niños, se ha demostrado que tiene efectos en la concentración, incluso han incrementado algunos riesgos en la salud mental. Haciendo eco en la normatividad nacional y decretos expedidos en los últimos dos años, Manizales expidió el documento que ofrece esos lineamientos y plazos a los planteles educativos, por lo tanto, los pactos se deberán incluir en los manuales de convivencia desde los grados preescolar a once”, explica Andrés Felipe Betancourth, secretario de Educación de la capital del departamento de Caldas.

Las instituciones educativas deberán construir sus reglas con la participación de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, bajo el liderazgo del Comité de convivencia escolar y con aprobación del Consejo Directivo. Además, deberán contar con canales institucionales que permitan la comunicación entre las familias y sus hijos cuando exista una situación de emergencia.

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“Después de varias mesas técnicas, de escuchar a los padres de familia, estudiantes y docentes, pero también a expertos que nos indicaron de cómo debemos regular estos dispositivos durante la jornada escolar para evitar la dispersión, el bajo rendimiento académico y lograr conectarnos de nuevo con los compañeros y profesores, se han tomado esta regulación. Esperamos que los colegios ajusten sus manuales para 2027”, manifiesta Hernando Marín, concejal de Manizales e impulsor de la iniciativa.

De esa forma, el celular y otros dispositivos lo utilizarán aquellos niños y adolescentes con necesidades específicas o discapacidad, situaciones relacionadas con el seguimiento de condiciones de salud y circunstancias de seguridad que requieran disponibilidad inmediata de un dispositivo de comunicación. Asimismo, para fines pedagógicos en primaria y secundaria que hagan parte de la planeación curricular, fin académico y bajo orientación y supervisión directa del docente.

Al finalizar el primer año de vigencia de la medida, la Secretaría de Educación de la capital de Caldas realizará una evaluación sobre su impacto en el rendimiento escolar y el clima de convivencia.