Los actores del FITM exaltan la continuidad de la cultura después del terremoto en Colombia

Manizales

Jengibre teatro, es una compañía teatral mexicana que viene a presentar al Festival Internacional de Teatro de Manizales (FITM) un espectáculo sobre el síndrome del impostor y cómo se acaban los sueños, por lo que le hablarán, directamente al niño real y al niño adulto.

“Son unos brujos creativos. Un día por una disputa entre ellos, se retan a un duelo de creatividad, entonces deciden que quien gane desterrará al otro del pueblo de Entelequia. Hábilmente, ambos raptan a niños de la ciudad para enfrentarse en el duelo a ver quién es más creativo. Está escrito en verso y está contada con títeres de mesa e híbridos, música en vivo y mucho humor. Es lo que nos sucede a lo largo de la vida y cómo nos enfrentamos en la vida a la creatividad y nos damos cuenta que está en todas partes”, cuenta Ángel Luna, director de la compañía Jengibre Teatro y de la obra Duelo de brujos.

De Bogotá al Festival Internacional de Teatro de Manizales

El aporte local está a cargo de Señor M, proveniente de Bogotá y, en su segunda asistencia al Festival Internacional de Teatro de Manizales, presentarán Frágil, además, exponen una reflexión sobre la importancia de la cultura para la sociedad.

“La obra habla de la migración y es contada en lenguaje de teatro operístico, música y pianista en vivo, en formato de recital y dos actores. Es la historia de un pereirano, cantante de ópera que migra para hacer su carrera como artista lírico y en esa travesía se cruza con dos paisanos a quien ayuda a llegar a Estados Unidos; habla de los sueños y lo que significa el arraigo y desarraigo”, describe Camilo Colmenares, actor y cantante de la obra Frágil de la compañía Señor M.

Reflexiona que es fundamental que el festival pueda mantenerse en medio de las situaciones que se atraviesa en el contexto nacional, puesto que hace sentir a los actores afortunados y con una bandera del arte levantada. “Hay recortes frente a la cultura y si esta no formula preguntas, ni humaniza, entonces hay que seguir conservando esa realidad, especialmente en Latinoamérica”.

Reflexión entre fenómenos naturales y meteorológicos

Entre tanto, desde Valencia (España) está presente con la obra Hoy no estrenamos, con la que recrean las vivencias de una escuela de teatro, por lo que tienen altas expectativas, ya que han sido reconocidos como el Mejor espectáculo de sala en la Feria de teatro Castilla y León Ciudad Rodrigo 2023. Por otra parte, agradece a la organización del festival en la ciudad de Manizales por no aplazar la edición de este año ejemplificando otros fenómenos naturales como La Dana y recientes temblores en Granada.

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“No veníamos hace 25 años y es un honor estar acá. Vamos a pensar qué podría pasar en una escuela de teatro, donde se apunta gente muy particular y diferente, es porque ya no tienen ganas de ver tv ni de aguantar al marido en casa y cosas de estas, así son los personajes. A partir de los ejercicios de improvisación se crea esa personalidad que, tanto mi compañero Carles Montoliu como yo, hacemos seis personajes. Víctor Lucas hace de acomodador o técnico del teatro y Santiago, el director de la escuela. Al final de la trayectoria, el curso representa a Hamlet, es un espectáculo divertido”, cuenta Carles Castillo, de la compañía L’Om Imprebís de España.

Carles, agrade a la organización del festival mantener el espectáculo, ya que luego del terremoto, el teatro permite respirar y relajarse, pero reconoce que no han sido días fáciles para los manizaleños. Recuerda las inundaciones de La Dana en su ciudad. “Ha sido un regalo muy grande venir para solidarizarnos con ustedes, pese a que hay temor por otro terremoto, pero puede haber otra Dana, así que es importante estar todos bien y unidos”.

Duelo de brujos se presentará en el teatro El Galpón de la Universidad de Caldas a las 5 de la tarde. Frágil lo hará a las 3 de la tarde y 7 de la noche en el Teatro de Confa y Hoy no estrenamos, en el auditorio de la Universidad Nacional a las 5 de la tarde y 9 de la noche.