Alcaldía de Rionegro y Gobernación de Antioquia apadrinan reconstrucción de Arma, Caldas

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia; José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia; Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas; Jorge Humberto Rivas, alcalde de Rionegro y el párroco de Arma. Foto: Gobernación de Caldas.

Aguadas

En las últimas horas, autoridades nacionales y regionales recorrieron el corregimiento de Arma, jurisdicción de Aguadas (Caldas) conociendo de primera mano la magnitud de las afectaciones, pero también realizando estudios técnicos y revisando terrenos para reconstruir nuevas viviendas y una institución educativa.

Fabio Gómez Mejía, alcalde de Aguadas, resalta la presencia del gobierno nacional en el territorio. “Esta visita es fundamental con el apoyo de los estudios que contribuyan al proceso de recuperación de nuestro corregimiento, quizá la población más afectada de Colombia. Es importante que el gobierno nacional demuestre el interés para solucionar la situación. Hemos adelantado bastante, ya tenemos la consecución de nuevos lotes para construir un colegio, una escuela y un complejo de viviendas. La participación del sector privado, del nivel central y estamentos ha sido primordial”.

Gracias a la relación histórica entre Rionegro (Antioquia) y Arma (Caldas), habrá un trabajo articulado para levantar el centro poblado que sufrió las afectaciones días después del terremoto. José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, exalta el sentido solidario y colectivo para sacar adelante los territorios. “Esto significa que podemos actuar como ciudades, como poblaciones hermanadas, con un padrinazgo que en este momento están pidiendo la ayuda y atención”.

Los análisis y estudios de terrenos son fundamentales para determinar la viabilidad de los lotes destinados a la construcción de nuevas viviendas y de infraestructura educativa. Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, destaca la labor conjunta de los actores involucrados en reconstruir las 60 viviendas y el plantel educativo.

Le puede interesar: Tras el terremoto en Manizales, la UPA lucha por devolver a casa a mascotas afectadas

“Necesitamos los recursos económicos del gobierno nacional, porque la vicepresidencia ha mostrado todo el empeño de ayudarnos. Desde la gobernación hacemos esfuerzos gigantes, la alcaldía también, al igual que los ganadores, comerciantes y sociedad aguadeña que está volcada a esta misión”.

Por el momento, se elabora la ruta de reconstrucción que parte de dichos estudios, la identificación de terrenos y gestión de recursos, así como la unidad y solidaridad de las instituciones y comunidades.