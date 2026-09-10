Avanzan los estudios para definir cómo se desmontará la torre afectada de la Catedral de Manizales

Manizales

La torre noroeste de la Catedral de Manizales, que colapsó parcialmente durante el terremoto del 10 de agosto, continúa bajo estudios técnicos para definir la intervención que permita desmontarla de manera controlada y segura.

De acuerdo con Hernán Franco Arias, diácono de la Arquidiócesis de Manizales, la estructura tiene un peso estimado de 430 toneladas y permanece reclinada hacia uno de sus costados. Por eso, antes de iniciar cualquier trabajo, será necesario establecer técnicamente cómo realizar el apuntalamiento que permita soportar su peso.

El proceso contempla instalar puntales en la parte inferior de la zona que quedó desfondada y otros elementos de soporte en diagonal. Una vez asegurada la torre, se podría avanzar hacia el desmonte controlado, una intervención cuyo presupuesto preliminar ronda los $3.000 millones.

Campañas de donación

Mientras avanzan los estudios y la definición de la intervención, la Catedral también gestiona recursos para atender la emergencia. Según Franco Arias, la Vicepresidencia de la República ha manifestado su intención de apoyar, aunque todavía no está definido el monto del aporte.

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La Arquidiócesis adelanta además campañas para recibir donaciones destinadas a la recuperación del templo, mientras algunas empresas han expresado su disposición de aportar materiales. Argos plantea donar cemento y Acerías del Ruiz, acero. “La Catedral está haciendo campañas para recoger ingresos con aquellas personas que son de Manizales, que les duele la ciudad, que les duele la catedral, que todavía tienen fe, que creen en Dios. Aquí está reunida toda la fe del pueblo manizaleño”, dijo Hernán Franco.

Sin embargo, el diácono insistió en que la prioridad actualmente está en el desmonte controlado de la torre y, antes de ello, en garantizar su estabilidad mediante el apuntalamiento. Solo después de completar esta etapa se podrá avanzar con mayor certeza en las siguientes fases de recuperación de la Catedral.