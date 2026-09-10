Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 sep 2026 Actualizado 16:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Queremos que los recursos se conviertan en bienes y servicios para los ciudadanos: Ana María Cadena

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, habla de la reforma tributaria y los nuevos impuestos que gravarían algunos artículos

Queremos que los recursos se conviertan en bienes y servicios para los ciudadanos: Ana María Cadena

Queremos que los recursos se conviertan en bienes y servicios para los ciudadanos: Ana María Cadena

00:00:0009:07
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado