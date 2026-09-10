Queremos que los recursos se conviertan en bienes y servicios para los ciudadanos: Ana María Cadena
Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, habla de la reforma tributaria y los nuevos impuestos que gravarían algunos artículos
Queremos que los recursos se conviertan en bienes y servicios para los ciudadanos: Ana María Cadena
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Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....