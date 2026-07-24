Bogotá tendrá alumbrado público inteligente a finales de 2026

Bogotá D.C

Bogotá actualmente cuenta con cerca de una cámara por cada mil habitantes, una cobertura inferior de ciudades como Ciudad de México (3,6) Londres (13) y Singapur (17).

De ahí que se vea la necesidad de innovar las redes de alumbrado público para que sean inteligentes. El alumbrado público inteligente es una red basada en AIoT (Internet de las Cosas impulsado por Inteligencia Artificial) y ha sido presentado como una solución estratégica para transformar cada poste de luz en un punto de prevención y protección.

Con esta estrategia se espera multiplicar las capacidades de las autoridades para cuidar a la ciudadanía, y que de tal manera que haya entornos más protegidos y tranquilos para los bogotanos.

“Vamos a entregar conectividad, comunicaciones, sensores y cámaras que van a estar conectadas a sistemas de videoanalítica para mejorar seguridad, medioambientey sobretodo tomas decisiones en tiempo real”, aseguró Luis Arley Castiblanco, vicepresidente de Empresas y Gobierno de ETB.

Se va a utilizar la infraestructura inteligente, se van a transformar un 30% con la implementación de botones de pánico, sensores, cámaras y un sistema de inteligencia artificial.

Mejorar la seguridad de la ciudad

Con la infraestructura nueva " inmediatamente reconoce el tema que hayamos tenido, un hurto, un porte de armase inmediatamente lo informa al centro de monitoreo y este puede responder inmediatamente. Todo el sistema distrital de emergencia y detención con las autoridades“, explica Castiblanco.

Con los sensores también se puede identificar el estado de la infraestructura, que también es dañado por manos criminales.

Solo entre 2025 y lo corrido de 2026, la Unidad de Servicios Públicos (UAESP) ha gestionado más de 24.000 requerimientos relacionados con daños y hurto de infraestructura de alumbrado público.

Cada luminaria vandalizada o robada representa un costo promedio superior a $1,3 millones entre reposición y recuperación, recursos que podrían destinarse a ampliar la cobertura o modernizar la red.

Actualmente, identificar una luminaria apagada suele depender de un reporte ciudadano o del paso de una cuadrilla durante sus recorridos de inspección. Esto puede hacer que transcurran varios días entre la ocurrencia de la falla y su atención, dejando sectores sin iluminación durante ese tiempo.