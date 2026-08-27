En Cabildo Abierto, Alcaldía deberá definir su posición sobre la militarización en Bogotá

La iniciativa, liderada por el concejal por el Centro Democrático, Julián Uscátegui que buscaba a través de firmas la realización de un Cabildo Abierto en el Concejo de Bogotá para debatir la militarización como la herramienta efectiva para combatir la inseguridad en la ciudad, superó el umbral requerido. De los 52.965 registros analizados por la Registraduría, 37.056 fueron considerados apoyos válidos, frente a los 31.096 necesarios para continuar con el mecanismo de participación ciudadana.

“Las más de 37 mil firmas avaladas por la Registraduría confirman que los bogotanos están cansados de la inseguridad y exigen medidas de choque como la militarización de la ciudad. La inseguridad se desbordó y necesitamos fortalecer las capacidades del Estado para recuperar el control y proteger a los ciudadanos”, dijo el concejal Julián Uscátegui.

Al Cabildo Abierto, deberá asistir la Administración Distrital,para discutir la aplicación de la asistencia militar contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, como una de las herramientas disponibles frente a los desafíos de seguridad de la capital.

“La asistencia militar es una herramienta legal para apoyar a la Policía y enfrentar con contundencia a las estructuras criminales.Bogotá necesita todas las capacidades institucionales disponibles para recuperar la seguridad y la tranquilidad”, aseveró el cabildante Uscátegui

Ahora, la certificación deberá ser comunicada al Concejo de Bogotá para su citación y realización.