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30 sep 2026 Actualizado 16:16

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Hablan dueños de híbridos y eléctricos que esperan devolución de IVA: “cuello de botella” en DIAN

Propietarios de vehículos híbridos y eléctricos hablaron en Caracol Radio sobre los inconvenientes que han experimentado para recibir este beneficio.

Dueños de híbridos y eléctricos advierten “cuello de botella” para devolución del IVA en la DIAN

Dueños de híbridos y eléctricos advierten “cuello de botella” para devolución del IVA en la DIAN

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En Colombia, una norma permite devolver el IVA del 5% a los propietarios de carros híbridos o eléctricos frente al precio de compra; sin embargo, obtener este beneficio se ha convertido en toda una travesía ante lo que los usuarios han calificado como un “cuello de botella”.

Le podría interesar: ¿Qué está pasando en la DIAN con la devolución del IVA a carros eléctricos e híbridos? Esto se sabe

Para conocer las dificultades que han enfrentado quienes adquieren estos vehículos en el país en cuanto a la devolución del IVA, 6AM W de Caracol Radio habló con tres dueños de híbridos y eléctricos que han tenido inconvenientes con este trámite en la DIAN.

Noticia en desarrollo.

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