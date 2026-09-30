Hablan dueños de híbridos y eléctricos que esperan devolución de IVA: “cuello de botella” en DIAN
Propietarios de vehículos híbridos y eléctricos hablaron en Caracol Radio sobre los inconvenientes que han experimentado para recibir este beneficio.
Dueños de híbridos y eléctricos advierten “cuello de botella” para devolución del IVA en la DIAN
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En Colombia, una norma permite devolver el IVA del 5% a los propietarios de carros híbridos o eléctricos frente al precio de compra; sin embargo, obtener este beneficio se ha convertido en toda una travesía ante lo que los usuarios han calificado como un “cuello de botella”.
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Para conocer las dificultades que han enfrentado quienes adquieren estos vehículos en el país en cuanto a la devolución del IVA, 6AM W de Caracol Radio habló con tres dueños de híbridos y eléctricos que han tenido inconvenientes con este trámite en la DIAN.
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