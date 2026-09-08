Bogotá propone subir el ICA a bancos: Hacienda dice que seguirán por debajo del promedio

Colombia

La propuesta de aumentar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero genera debate en la ciudad. Mientras gremios como Asobancaria y Colombia Fintech han expresado inquietudes frente a la medida, la Secretaría de Hacienda defiende el ajuste y asegura que responde a criterios técnicos de capacidad contributiva y equidad fiscal.

El proyecto que actualmente se discute en el Concejo de Bogotá plantea que la tarifa de ICA para las actividades financieras pase de 14 a 21 por mil.

Según Hacienda, el incremento no llevaría al sector financiero a superar el nivel de tributación de otros sectores económicos de la ciudad.

Hacienda: el sector financiero seguiría por debajo del promedio

Uno de los principales argumentos del Distrito es la diferencia entre la tarifa efectiva de tributación del sector financiero y la del conjunto de actividades económicas de Bogotá.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Hacienda:

Las actividades financieras tienen actualmente una tarifa efectiva de ICA del 6,6 %.

El promedio de las actividades económicas de Bogotá es de 9,9 %.

Incluso con el ajuste propuesto, Hacienda sostiene que el sector financiero continuaría por debajo del promedio de la economía.

La administración distrital también señala que, al sumar el impuesto de renta y el ICA, las actividades financieras mantienen una de las tarifas efectivas más bajas entre los diferentes sectores económicos.

Bogotá compara su tarifa con otras ciudades

Hacienda también puso sobre la mesa las tarifas que pagan las actividades financieras en otras capitales del país. Si el Concejo aprueba el aumento, Bogotá llegaría a 21 por mil, mientras que:

Barranquilla: 30 por mil.

Tunja: 30 por mil.

Cali: 25 por mil.

La Secretaría asegura que en estas ciudades no se ha observado una disminución del recaudo a lo largo del tiempo y espera que un comportamiento similar se presente en Bogotá.

¿El aumento afectaría las condiciones de los créditos?

Uno de los cuestionamientos que ha surgido alrededor de la propuesta está relacionado con un posible impacto en los créditos para los ciudadanos.

Ante esta preocupación, la Secretaría de Hacienda aseguró que consultó directamente con entidades bancarias sobre las condiciones de los préstamos. Según el Distrito, al cotizar un crédito hipotecario, una entidad financiera indicó que “las condiciones son iguales independientemente de la ciudad” y que estas dependen del comportamiento crediticio del cliente, no del lugar donde reside.

Hacienda defiende la territorialidad del impuesto8

Otro de los argumentos del Distrito está relacionado con la forma en que se determina dónde deben tributar las actividades financieras.

La Secretaría sostiene que la territorialidad del ICA está definida por criterios establecidos en la ley y no por decisiones discrecionales de los municipios o de los contribuyentes.

En ese sentido, advierte que, si se presentan actuaciones contrarias a las normas, la Administración Tributaria de Bogotá podrá adelantar las respectivas acciones de fiscalización.