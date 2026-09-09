FENALCO pidió retirar dos aumentos de la reforma tributaria de Bogotá

FENALCO Bogotá Cundinamarca pidió al Concejo de Bogotá retirar dos incrementos contemplados en el Proyecto de Reforma Tributaria Distrital, al considerar que podrían afectar la actividad empresarial, comercial y la generación de empleo en la ciudad.

Su directorJuan Esteban Orrego presentó ante el Concejo los argumentos del gremio frente a los aumentos propuestos para la comercialización de bebidas alcohólicas y productos de tabaco, así como para la venta de vehículos y motocicletas.

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FENALCO cuestionó aumento del ICA para licores y tabaco

El primer incremento corresponde a la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el comercio de bebidas alcohólicas y productos de tabaco, que pasaría de 13,8 a 21 por mil, lo que representa un aumento cercano al 52 %.

Señaló que esta medida tendría un impacto especialmente fuerte sobre el comercio tradicional y los pequeños comerciantes que no hacen parte del régimen simple.

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Asimismo, recordó que el ICA grava los ingresos brutos y no las utilidades, mientras que estos productos ya tienen una alta carga tributaria. Según sus cifras, alrededor del 60 % del precio de esta mercancia corresponde a impuestos.

“De acuerdo con la Encuesta de Fenaltiendas 2025, el margen de utilidad de las bebidas alcohólicas es algo más del 7 %, así que, con este incremento, perderían en promedio un 10 % de su utilidad”, manifestó Orrego.

Además, advirtió que un incremento de esta magnitud podría ampliar la diferencia entre los productos legales y los ilegales, lo que, según FENALCO, podría incentivar el contrabando y la informalidad, reducir la base formal de recaudo y subir el riesgo asociado al consumo de licor adulterado.

FENALCO también rechazó subida para vehículos y motos

El segundo incremento cuestionado corresponde a la comercialización de vehículos, incluidas las motocicletas. La tarifa pasaría de 6,9 a 11 por mil, equivalente a un aumento del 59,4 %.

Para FENALCO, la propuesta rompe una equiparación tarifaria que se ha mantenido durante más de 20 años y encarece una actividad que genera empleo, inversión y contribuye a la renovación del parque automotor.

El proyecto mantiene una tarifa diferencial de 7 por mil para la fabricación, pero establece una tarifa de 11 por mil para la comercialización.

“No tiene sentido incentivar el vehículo limpio por un lado y encarecer por el otro la actividad que permite que ese vehículo llegue a Bogotá”, afirmó Orrego.

El director insistió en que una elevación permanente en los costos de operación podría llevar a las empresas a trasladar nuevas inversiones, expansiones y operaciones tributarias hacia otras jurisdicciones.

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FENALCO pide revisar los aumentos tributarios

El gremio reiteró ante el Concejo de Bogotá su solicitud de retirar ambos incrementos y pidió construir una política tributaria que permita fortalecer las finanzas de la ciudad sin afectar al sector empresarial.

“Más impuesto no siempre significa más recaudo. A veces significa menos inversión, menos empleo, más informalidad y, finalmente, una base tributaria más pequeña”, concluyó Juan Esteban Orrego.

Por último, el gremio persistió en la necesidad de mantener una Bogotá atractiva para la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo, mientras avanza la discusión del Proyecto de Reforma Tributaria Distrital.