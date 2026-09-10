Por primera vez, un hombre fue enviado a prisión por presunto abuso sexual contra un animal

Profesor capturado por presunto abuso sexual de una estudiante menor de edad en Caucasia- foto Fiscalía

Por primera vez en Colombia, un hombre fue enviado a prisión por el presunto delito de acceso carnal a un animal, tras la entrada en vigencia de la Ley 2627 de 2026, conocida como “No Más Zoofilia”.

El caso ocurrió en San Vicente de Chucurí, Santander, donde una canina llamada Luna habría sido trasladada hasta la vivienda del señalado agresor.

Según la Fiscalía General de la Nación, el animal habría sido sometido a actos sexuales y posteriormente presentó lesiones graves.

La investigación señala que Luna sufrió sangrado, inflamación, lesiones en varios órganos, cambios de comportamiento, disminución en la ingesta de alimentos y aislamiento.

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Aunque el hombre no aceptó los cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

La senadora Esmeralda Hernández, autora de la norma aseguró que “hoy nuestra ley empieza a hacer justicia. Durante años denunciamos que los animales víctimas de violencia sexual estaban desprotegidos y que estos hechos quedaban prácticamente en la impunidad”.

La congresista agregó: “Luna no pudo hablar, pero ahora existe una ley que habla y actúa por ella”.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades establecen la responsabilidad del acusado.