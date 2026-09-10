Llega el Festival ‘Unidos Fest’, el evento que se prepara para transformar más de 100 vidas

La Fundación Unidos para Sonreír, con 12 años de trabajo continuo por niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral, llevará a cabo la segunda edición del Festival Unidos por una Sonrisa ‘Unidos Fest’ el 18 de octubre de 2026, en las instalaciones de la universidad ECCI. Esta segunda edición tiene como meta lograr entregar 100 gimnasios de rehabilitación en casa que les permite a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades motoras, mejorar su estado físico y mental.

Cabe resaltar que el Festival está certificado por el SelloPablo, un proyecto innovador de inclusión social que busca masificar espacios seguros para personas autistas en Colombia. El Sello PABLO convierte a las organizaciones en pioneras en accesibilidad y bienestar para personas con condición autista.

“El año pasado llevamos a cabo la primera edición del Festival Unidos por una Sonrisa y logramos transformar la vida de 25 familias, quienes recibieron sus gimnasios de rehabilitación, además participaron 580 corredores y recibimos a 1000 asistentes. Este año, nuestra meta es más grande queremos llegar a 100 gimnasios a niños, niñas, y adolescentes, con parálisis cerebral y otras discapacidades motoras en lista de espera, y para eso necesitamos la participación de cada uno de ustedes”, recalca Leidy Cuestas, CEO de la Fundación Unidos para Sonreír.

Y es que ser parte de esta causa, que contribuye a mejorar la calidad de vida no solo de los niñas, niñas y adolescentes que tienen parálisis cerebral y otras discapacidades motoras, en lista de espera, sino también de sus familias, la Fundación creó varias formas de participar:

Carrera de la felicidad: hay tres categorías, 3K, 5K y 9K, para participar y acceder al kit que contiene camiseta marca Terret, tula, chip de corredor y número; la donación es de 165 mil pesos por persona. Esta actividad iniciará hacia las 7:00 a.m. y la ruta será en el campus de la Universidad ECCI. Los ganadores recibirán trofeos y medallas. Conciertos y zonas de actividades: si usted es de las personas que disfruta de las actividades estilo campestre, disfrutar, bailar y cantar con un show de artistas, comer, apoyar emprendimientos, pasar el día en familia y ser parte de actividades con un propósito social, el Festival Unidos por una Sonrisa “Unidos Fest”, es para usted. Para acceder al Festival, los aportes son:

Adulto 115 mil pesos

Niños y niñas entre los 3 y 12 años 65 mil pesos

Combo niños y niñas de 3 a 12 años y adulto 160 mil pesos

“Lo más hermoso de esta actividad es que los asistentes comprendan el verdadero valor de una sonrisa y les aseguro que las sonrisas más grandes se las llevan nuestros visitantes”, afirmó Leidy Cuestas.

De otro lado, sí su intención es participar como aliado, patrocinador, o tiene un emprendimiento o negocio, esta también es su oportunidad para conectar con los cerca de 3000 asistentes que se esperan. Para esto visite la página oficial unidosparasonreir.org o contáctese al número 57-3202614328.

Una zona 100& feliz

Otro de los espacios que tendrá el Festival estará protagonizado por las madres cuidadoras que hacen parte de la fórmula de la felicidad, el programa integral que busca capacitar, asesora y apoyar en la canasta familiar a los beneficiados de la Fundación Unidos para Sonreír, en esta zona el público disfrutará de productos 100% felices. Este dinero recaudado va directamente a las familias participantes.

Es de aclarar que la Fundación trabaja durante los 365 días del año y recibe donaciones de diferentes maneras:

¿Cómo aportar a la Fundación?

Si quiere donar dinero, se puede hacer desde $50.000 a través de la página oficial de la Fundación, https://unidosparasonreir.org/donaciones/

Allí selecciona la cantidad, luego se llena el formulario y se realiza el pago a través de PSE.

También los interesados pueden donar y seleccionar uno o varios de los niños que están a la espera de recibir su gimnasio, allí seleccionan el caso y la cantidad a donar.

Si usted es empresa y quiere ser aliado de la Fundación puede escribir un mail a responsabilidadsocial@unidosparasonreir.org o comunicarse al celular 57-3202614328

“Contamos con aliados que nos acompañan constantemente como Toyota, Terpel, Nestlé, Latam Pass, Latam airlines, Lloreda Camacho, Pioneros, Ara, Stark Gym, Okla, A seis grados, Apis, Dr Simi y Crepes and Waffles, entre otros” resaltó Leidy Cuestas.

Para conocer más sobre la fundación visite unidosparasonreir.org