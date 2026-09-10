RTVC cancela anticipadamente contratos con periodistas y presentadores en medio de reorganización

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En las últimas horas el Sistema de Medios Públicos (INRAVISIÓN) canceló de forma anticipada algunos contratos de prestación de servicios, entre ellos varios relacionados con actividades periodísticas, de presentación y gestión de contenidos digitales.

La decisión fue tomada por la gerente de la entidad, Ángela María Mora Soto, y hace parte del proceso de transformación institucional anunciado desde agosto de 2026.

De acuerdo con la entidad que hoy se llama Inravisión pero antes se le conocia como RTVC, el cambio está relacionado con la decisión de suspender, desde el pasado 15 de agosto, la franja noticiosa y de opinión que había operado hasta el 6 de agosto, así como con la revisión de los contenidos y formatos al aire como “El calentao” y la reorganización de la programación y de los recursos humanos, técnicos y presupuestales.

Cambios en la operación

En el comunicado firmado como RTVC, se explicó que las medidas modificaron de manera sustancial el esquema de producción y operación con el que se habían definido algunas necesidades contractuales.

Por esta razón, algunos de los servicios contratados dejaron de responder a las condiciones actuales de funcionamiento y a las prioridades establecidas para la nueva etapa de la entidad.

La administración señaló que las terminaciones anticipadas se están realizando de acuerdo con las condiciones establecidas en cada contrato y los procedimientos correspondientes.

Además, enfatizó que estas decisiones “no constituyen una sanción ni un juicio sobre las calidades personales o profesionales de los contratistas”.

RTVC aseguró que reconoce y agradece el trabajo realizado por quienes han prestado sus servicios y que garantizará el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.



