Procurador Eljach se pronunció sobre el caso de Juliana Guerrero: esto dijo

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció desde Barranquilla sobre el proceso penal contra Juliana Guerrero, quien fue condenada por el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, tras confesar que incurrió en conductas delictivas para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Eljach explicó que en el proceso penal “ya hubo un acuerdo, un principio de oportunidad y ya señalaron el quantum de la sanción que merece”.

El que el procurador delegado ante el caso apeló y planteó que se debía “examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo”.

El procurador señaló que el funcionario que intervino en el proceso tiene autonomía e independencia para ejercer su función y que será el juez quien determine si tiene razón frente a la apelación presentada.

“Él tiene autonomía plena e independencia, nadie lo manda, yo no lo mando, él ejerce su función y el juez evaluará si él tiene razón o no y de ahí saldrán las decisiones”, afirmó Eljach.