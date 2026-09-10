Investigan intoxicación de tres niños con medicina psiquiátrica en Soledad, Atlántico

Niño en el hospital, imagen de referencia. Getty Images / LWA

Las autoridades investigan las circunstancias en las que una mujer y sus tres hijos resultaron intoxicados luego de consumir un alimento que, al parecer, les habría suministrado un vecino en el municipio de Soledad, Atlántico.

El secretario de Salud, Edison Barrera, explicó que inicialmente el grupo familiar fue trasladado al hospital tras presentar síntomas compatibles con una posible intoxicación alimentaria, luego de consumir un arroz con pollo.

Sin embargo, debido a que el cuadro clínico no era totalmente compatible con una intoxicación por alimentos, los médicos ordenaron exámenes toxicológicos que posteriormente dieron positivo para benzodiacepinas, medicamentos utilizados, entre otros fines, en el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas.

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“Fue necesario realizarle un examen toxicológico y salió positivo para benzodiazepinas”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el alimento habría sido suministrado por un vecino de la familia. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de las demás autoridades competentes, que deberán establecer qué ocurrió y cómo llegaron las sustancias al alimento consumido por la familia.

La madre ya fue dada de alta, mientras que sus tres hijos permanecen hospitalizados y bajo observación médica.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias de este hecho y establecer las responsabilidades a que haya lugar.