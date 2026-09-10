Eljach pide que en 2027 no se repita estrategia para defender la democracia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a las instituciones y a los personeros del país para que se preparen de cara a las elecciones territoriales de octubre de 2027, con el propósito de garantizar que los comicios sean transparentes, seguros y que sus resultados sean respetados.

Durante su intervención en la Asamblea Nacional de Personeros en Barranquilla, Eljach recordó el papel que desempeñaron los personeros en las elecciones anteriores como parte de la estrategia de “paz electoral”, que permitió llevar a los territorios un mensaje de defensa de la democracia y de las instituciones.

El Procurador expresó su deseo de que para las elecciones de 2027 no sea necesario repetir una estrategia de esa naturaleza, sino que existan las condiciones institucionales suficientes para que el proceso electoral transcurra con normalidad.

“Lo que aspiramos es que no haya necesidad de que el año entrante tengamos que salir a decirle a la gente lo que decíamos para las elecciones pasadas, que aquí tienen que haber elecciones y que esas elecciones tienen que ser transparentes, y además de transparentes, seguras, y oportunas”, afirmó.

Eljach también puso énfasis en la necesidad de que los resultados electorales sean reconocidos y respetados. “Lo más importante, acuérdense, que se respeten los resultados que digan las urnas”, sostuvo.

En su intervención, el jefe del Ministerio Público hizo además referencia a las discusiones que persisten alrededor de la legitimidad y legalidad de la elección presidencial. Señaló que, aunque existen sectores que se niegan a reconocer tanto la legitimidad como la legalidad de esa elección, las instituciones colombianas han continuado funcionando.

Según Eljach, este escenario demuestra que la democracia no depende de una persona, sino de las instituciones, de las poblaciones y de la sociedad en su conjunto.

De cara a 2027, Eljach llamó a mantener la articulación entre los personeros, la Registraduría y los demás organismos de control para garantizar el desarrollo legal de los comicios.