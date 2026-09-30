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30 sep 2026 Actualizado 19:33

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Barranquilla

Cambian sentido vial en sector de Alameda del Río desde este 1 de octubre: esto se sabe

La carrera 43C, entre la calle 114 y la avenida Circunvalar, pasará de único a doble sentido.

Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Foto: Alcaldía de Barranquilla.

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Valentina Utria

Barranquilla
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A partir de este miércoles 1 de octubre, la Alcaldía de Barranquilla implementará un cambio en el sentido vial de la carrera 43C, entre la calle 114 y la avenida Circunvalar, en el sector de Alameda del Río.

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Medidas para la movilidad

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial instalará tachas reflectivas, señalización vertical y demarcación horizontal. Además, orientadores de movilidad acompañarán la implementación para guiar a los conductores en las intersecciones.

Lea también: Venció el plazo para la entrega de la Gran Vía en Barranquilla y las obras aún no terminan

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Las autoridades pidieron a los conductores estar atentos a las señales, respetar los límites de velocidad, no invadir el carril contrario y evitar bloquear las intersecciones mientras los usuarios se adaptan al nuevo esquema vial.

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