Cambian sentido vial en sector de Alameda del Río desde este 1 de octubre: esto se sabe

A partir de este miércoles 1 de octubre, la Alcaldía de Barranquilla implementará un cambio en el sentido vial de la carrera 43C, entre la calle 114 y la avenida Circunvalar, en el sector de Alameda del Río.

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Medidas para la movilidad

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial instalará tachas reflectivas, señalización vertical y demarcación horizontal. Además, orientadores de movilidad acompañarán la implementación para guiar a los conductores en las intersecciones.

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Recomendaciones

Las autoridades pidieron a los conductores estar atentos a las señales, respetar los límites de velocidad, no invadir el carril contrario y evitar bloquear las intersecciones mientras los usuarios se adaptan al nuevo esquema vial.