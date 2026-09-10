¿Dónde encontrar ayuda en Barranquilla para enfrentar una crisis de salud mental?: entérese aquí

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este jueves 10 de septiembre Barranquilla realizará una jornada de sensibilización con actividades académicas y simbólicas para fortalecer la conversación sobre salud mental.

La programación incluye un Simposio Científico en la Universidad Simón Bolívar y una Velatón por la Vida a las 7:00 de la noche en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, espacios que buscan promover la escucha, el acompañamiento y la prevención de conductas suicidas.

La actividad es liderada por la Asociación de Psiquiatría del Atlántico, junto con la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad Simón Bolívar.

Alertan sobre las cifras de intentos de suicidio

La jornada cobra relevancia ante las cifras nacionales de salud pública. Según datos reportados hasta septiembre de 2025, el 56,6 % de los intentos de suicidio registrados en Colombia correspondió a personas entre los 15 y 29 años.

Los especialistas señalan que factores como problemas familiares, conflictos de pareja y dificultades económicas están entre las principales situaciones asociadas a estas conductas.

La invitación de los organizadores es a preguntar, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes puedan estar atravesando momentos difíciles.

“Velatón para Cambiar Vidas” y líneas de atención

Como parte de las acciones conmemorativas, este viernes 12 de septiembre se realizará la ‘Velatón para Cambiar Vidas’ en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, desde las 7:00 de la noche.

La Alcaldía de Barranquilla invita a la ciudadanía a participar llevando una vela, utilizando la luz del celular o vistiendo ropa cómoda, como símbolo de esperanza y acompañamiento.

Además, la estrategia de salud mental Chatlemos ofrece atención gratuita las 24 horas a través de la línea de WhatsApp 318 804 4000, donde los ciudadanos pueden recibir orientación psicológica y apoyo mediante videollamadas.

Servicios de apoyo disponibles en la ciudad

La oferta de salud mental del Distrito también incluye centros de escucha, intervenciones psicológicas y acciones de promoción y prevención en las cinco localidades de Barranquilla.

Entre los principales motivos de atención se encuentran casos relacionados con ideación suicida, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, dificultades de pareja y procesos de duelo.

De acuerdo con cada situación, los equipos brindan escucha activa, orientación psicológica, gestión de citas prioritarias y articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) cuando se requiere atención inmediata.

La Organización Mundial de la Salud estableció el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca generar conciencia y promover acciones para prevenir las conductas suicidas y fortalecer el acompañamiento a quienes enfrentan crisis emocionales.