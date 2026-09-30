Preocupación en la comunidad universitaria por recorte presupuestal

Cúcuta

Los ajustes fiscales proyectados en el Presupuesto General de la Nación para el sector educativo han encendido las alarmas en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), la principal institución pública de educación superior en la capital nortesantandereana, donde reina la incertidumbre entre miles de jóvenes que dependen de la Política de Gratuidad para cursar sus estudios de pregrado.

En los corredores de la institución, los beneficiarios expresaron su profunda preocupación ante la falta de certezas sobre el financiamiento de los próximos semestres académicos. “Que vayan a hacer un recorte presupuestal implica que tanto yo como aquellos que tenemos esa ventaja de gratuidad vamos a tener que pagar una plata que no tenemos”, manifestó un estudiante de Derecho.

Los universitarios coinciden en que recortar los fondos destinados a la educación pública frena de manera directa el desarrollo social y la formación de profesionales capacitados en una zona fronteriza duramente golpeada por el desempleo.

La alerta se extiende también a las demoras de los programas de apoyo social complementarios que garantizan la continuidad de sus estudios. Para la mayoría de la población estudiantil de los cuales provienen de estratos 1 y 2 o de zonas rurales del departamento, la combinación entre la Matrícula Cero y subsidios como Renta Joven resultan indispensables para cubrir gastos básicos de transporte y alimentación.

A este complejo panorama se suma el temor de una deserción escolar masiva. “La mayoría venimos prácticamente becados; hay estudiantes que ni para pasajes tienen y si se le suma que por el recorte presupuestal no haya fondos para programas sociales, la situación va a ser complicadísima porque no hay trabajo y tampoco posibilidades de financiar un pregrado por cuenta propia”, denunció otro de los universitarios.

Por ahora, los estudiantes se mantienen a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Superior Universitario que logren aclarar el impacto real del ajuste fiscal y cuáles serán las garantías para los que gozan de este beneficio.